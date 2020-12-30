Turkcell yeni teknolojilerle 2021'de öncü rol üstlenmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021’de Türkiye ekonomisinin sıçrama yapacağı bir döneme gireceğini belirterek, "Bu ivmeden güç alarak büyüme yılı olarak gördüğümüz 2021’de de teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erkan, Turkcell'in 2020 yılındaki yatırımları ve 2021 planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ana odak alanları olan techfin, dijital servisler ve şirketlerin dijitalleşmesine odaklanan Dijital İş Servisleri’nde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek, bu dönemde müşterilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak dijital servislere yenilerini eklemeye devam ettiklerini bildirdi.

2020 yılında olduğu gibi 2021’de de öncelikli yatırım alanlarının dijital servisler olacağını ifade eden Erkan, müşteri memnuniyetinin en önemli göstergeleri olduğunu, stratejilerini tüketici beklentilerine dair verileri baz alarak tasarladıklarını kaydetti. Erkan, salgının zor koşullarına rağmen 2020’de geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle teknolojinin olduğu her alanda 2021’e yön vereceklerini vurguladı.

2020 yılında dijital servislerinin kullanımlarının önemli ölçüde arttığını belirten Erkan, salgında üzerinde en çok çalıştıkları servislerden birinin TV+ olduğunu bildirdi.

Erkan, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready ürününün, takıldığı televizyonu akıllı TV’ye dönüştürdüğünü anımsatarak, “TV+ Ready içerisindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150’den fazla canlı TV kanalına ve binlerce filme diledikleri her ekrandan ulaşabiliyor. Zengin bir içerik deneyimi hedefiyle çalıştığımız TV+, salgın döneminde üzerinde en çok çalıştığımız servislerden biri oldu. 2021’de de öncelikli alanlarımızdan biri olacak.” ifadelerini kullandı.





- "BiP Meet’e 2021’de daha fazla yetkinlik kazandıracağız"





Erkan, salgın ile birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya birçok yeni ihtiyacın çıktığını ve bu ihtiyaçların başında video konferans uygulamalarının geldiğini belirterek, bu ihtiyaca cevap verebilmek için BiP Meet uygulamasını geliştirdiklerini, BiP Meet’e 2021’de daha fazla yetkinlik kazandıracaklarını aktardı.

BiP Meet’in kullanıcıların kişisel verilerini korurken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı sunduğunu hatırlatan Erkan, BiP Meet’in yabancı rakipleri karşısında çok güçlü bir şekilde piyasaya girdiğini anlattı.

“Kişisel veri güvenliğini sağlamak, en az hızlı bir hizmet sunmak kadar önemli ve değerli. Uygulamamız bu açıdan hem güvenilir hem kolay kullanımlı hem de yetkin” diyen Murat Erkan, başta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim alanları olmak üzere dosya transferi ihtiyacına cevap veren "lifebox transfer" uygulamasının da kullanıcılara paylaşmak istedikleri dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderme seçeneği sunduğunu belirtti.





- "Turkcell Pasaj ile 2021’de e-ticaretin güçlü oyuncularından biri olacağız"





Turkcell Genel Müdürü Erkan, müşterilerinin salgın döneminde artan online alışveriş ihtiyacına güvenilir bir seçenek sunmak amacıyla geliştirdikleri teknolojik pazar yeri "Turkcell Pasaj"ın 2021’de hızla büyüyeceğini kaydetti.

Deloitte’un araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 73’ünün online alışverişlerde birden fazla kanal kullanmayı tercih ettiklerini, yüzde 78’inin ise markaların müşteri servislerine mobil cihazlardan bağlanmak istediklerini aktaran Erkan, “Tamamen Turkcell mühendislerince geliştirilen Turkcell Pasaj’a Dijital Operatör ve turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Türkiye’nin önde gelen tedarikçilerinin yer aldığı Turkcell Pasaj’da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor. Turkcell Pasaj ile 2021’de e-ticaretin güçlü oyuncularından biri olacağız.” ifadelerini kullandı.

Erkan, salgın döneminde daha da büyüyen küresel oyun pazarından Türkiye’nin daha fazla pay almasına katkı sağlamak için 2020’nin son çeyreğinde hayata geçirdikleri ‘Gameventure’ programının da 2021’de gelişme bekledikleri iş alanları arasında yer aldığını belirterek, "Program aracılığıyla yerli oyun pazarında yer almak isteyen genç oyun yazılımcılarına eğitim ve finansman yardımı yapacağız, Gameventure üzerinden geliştirilen oyunların piyasaya sürülmesinde de destek vereceğiz, bu sayede Turkcell’in ‘oyun iş ortağı’ olarak bu sektörde de yer edinmesine olanak sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.





- "Öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz”





Erkan, gelecek 10 yılda dünyayı şekillendirecek teknolojilerin birçoğunun bugün Turkcell tarafından etkin şekilde kullanıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak teknolojilerin başında yapay zeka teknolojisi geliyor. Yapay zekayı hayatımızın her alanında daha yaygın şekilde görmeye başlayacağız. Bu noktada en önemli potansiyel büyüme alanlarından birisi de nesnelerin yapay zekası (AIOT) olarak adlandırılan ve yapay zekanın IOT (nesnelerin interneti) ile birleştiği alan. Yapay zekanın bu alanı dönüştürmesi ile birlikte giyilebilir teknolojiler, akıllı ev ve akıllı şehir teknolojileri, otonom fabrikalar ve üretim araçları gibi akıllı endüstri çözümleri ile birlikte çok önemli bir değişim yaşanacak. Burada hem Türkiye’nin hem de Turkcell’in çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Turkcell’in bu alanlarda şimdiden pek çok ürün ve servisi bulunuyor. Dijital İş Servisleri şirketimizi bu alanlarda daha çok hizmet verebilmek için kurduk. Dijital İş Servisleri aracılığıyla şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin yapay zekası alanlarında katkı sağlamayı sürdürüyoruz.”

Turkcell olarak 2019’da belirledikleri üç stratejik odak alanı, techfin, Dijital İş Çözümleri ve dijital servislerde bu yıl olduğu gibi 2021’de de hızlı büyümeyi sürdüreceklerini belirten Murat Erkan, “Önümüzdeki dönemde bu alanlarda hızlı bir büyüme yaşanacak, bunun Türkiye için ekonomik anlamda büyük bir fırsat yaratacağı düşüncesindeyiz. 2021’de Türkiye ekonomisi sıçrama yapacağı bir döneme girecek. Bu ivmeden güç alarak büyüme yılı olarak gördüğümüz 2021’de de teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.