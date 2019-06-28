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Turkcell ‘yapay zekâ’ya liderlik yapacak

İletişim şirketi Turkcell, GSMA ve The Alan Turing Institute iş birliğiyle gerçekleşecek Küresel Yapay Zekâ Çalışması’nda (Global AI Challenge) proje liderlerinden biri oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 14:42
Turkcell ‘yapay zekâ’ya liderlik yapacak

İletişim şirketi Turkcell, GSMA ve The Alan Turing Institute iş birliğiyle gerçekleşecek Küresel Yapay Zekâ Çalışması’nda (Global AI Challenge) proje liderlerinden biri oldu. Yapay zekânın dünyadaki gelişimine önemli katkı sunacak projede şirket, sinyal bozucu etkenleri anında tespit ederek kesintisiz iletişimi mümkün kılan bir algoritma için çalışacak.

STC, Telenor ve TELUS gibi dünyaca ünlü operatörlerle Global Al Challenge’de çalışacak olan Turkcell’in Şebeke Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Yapay zekâyla ilgili dev bir projeye öncülük etmek, GSMA ve The Alan Turing Institute gibi büyük kurumlara yardımcı olmak bize gurur veriyor. Bu çalışmayla en yeni ve gelişmiş yapay zekâ uygulamalarını şebekemize uygulayacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizi yeni teknolojilerle buluşturmanın da ötesine geçerek dünyanın teknolojik gelişimine de öncülük edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:42
  1. İletişim şirketi Turkcell
  2. GSMA
  3. The Alan Turing Institute
  4. Küresel Yapay Zekâ Çalışması

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