Turkcell yapay zeka teknolojisini ilerletiyor

İSTANBUL (AA) - Dijital operatör Turkcell, ürün ve hizmetleri üzerinde geliştirdiği yapay zeka teknolojisini her geçen gün daha da ilerletiyor.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakın gelecekte çok daha yaygın şekilde kullanıldığına tanık olacağımız yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesinde etkin rolü olan ülkelerin ekonomik anlamda da avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle bizim geliştirdiğimiz yapay zeka teknolojilerinin sadece şirketimize değil, Türkiye'ye de değer kattığına inanıyorum. Halihazırda sayıları bin 300'e yaklaşan mühendis kadromuzla 'Endüstri 4.0' çerçevesinde çeşitli teknolojileri kullanarak dijitalleşme konusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka sayesinde görüntü işleme alanında geliştirdikleri teknolojileri şirket bünyesinde de kullandıklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Günümüzde yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alanlardan biri de techfin. Bugün dijital ödeme platformumuz Paycell'de yüz tanıma teknolojisini kayıt ve ödeme tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Genel müdürlük binamıza yüz tanıma teknolojisi ile giriş yapabiliyor. Yine çalışanlarımız pandemi öncesi dönemde yemekhanemizde yemek aldıklarında, görüntü işleme teknolojisi ile alınan yemekleri tanıyabiliyor ve yüz tanıma teknolojisi kullanarak ödeme yapılabiliyordu. Tüm bunlara ek olarak müşteri hizmetleri ve işe alım süreçlerinde de yapay zeka algoritmalarından yararlanıyoruz."