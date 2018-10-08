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Turkcell Veri Merkezi'ni basmışlardı... FETÖ'cülere ceza yağdı!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Turkcell Veri Merkezi binasını basan tutuklu 9 asker ve 1 öğretmen ile tutuksuz 4 askerin yargılandığı davada, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 2 kişi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 8 kişi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:44
Turkcell Veri Merkezi'ni basmışlardı... FETÖ'cülere ceza yağdı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gebze'de Turkcell Veri Merkezi binasını basan askerlerle ilgili karar verildi. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 9 asker ve 1 öğretmen tutuklu, 4 asker tutuksuz yargılanırken, davada kapsamında yargılanan eski binbaşı Ümit İpek'in firar ettiği belirlendi. Meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Gebze İlçe Jandarma eski komutanı yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile tutuksuz sanıklar hakkında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan eski yüzbaşı Abdülkadir Öz ve eski öğretmen Vedat Çetin'i ağırlaştırılmış ömür boyu hapis; Arda Uzun, Emrah Ercenik, Bülent Coşkun, Mehmet Özen, Suat Selçuk, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Doğan Çeliktaş'ı ise ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Ahmet Akalın 1 yıl 10 ay 15 gün, Cihan Akmeşe 3 yıl 9 ay, Salih Topuzbaş ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İsak Batır ise beraat etti. Firari olan Ümit İpek'in ise dosyası ayrıldı.

Vatandaşlar dağıldıktan sonra binayı basmışlardı

Davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Gebze İlçe Jandarma eski komutanı yüzbaşı Abdülkadir Öz, 15 Temmuz gecesi İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde toplanan kalabalığa, "Siz neyseniz, biz de oyuz. Bakın bu çocukların hepsi sizden gelme. Biz öyle bu devleti kolay bulmadık. Öyle kolay da kimseye teslim etmeyiz. Ancak biz askeriz. Siz buradan bir adım ileri atacak olursanız ben bu üniformanın şerefi adına aklıma ne geliyorsa yaparım. Öncelikle böyle bir durumda destek verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şu anda sizin yaptığınız gösteri demokrasi adına yapılmış bir gösteri. Mevzuat, kanun bizde her zaman geçerlidir. Demokrasi adına yapılan gösteri bizim Gebzemizde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılır. Lütfen Cumhuriyet Meydanı'na gidin ve toplanın" diye seslenmiş, vatandaşlar da alkışlarla destekte bulunmuştu. Abdülkadir Öz'ün konuşması sosyal paylaşım sitelerinde büyük beğeni toplayıp, haber olarak yayınlanmıştı. Ancak vatandaşların dağılmasının ardından Abdülkadir Öz ile yanındaki subay ve astsubaylar, iletişimi kesme amacıyla Gebze'de bulunan Turkcell Veri Merkezi binasını basmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:44
  1. Kocaeli
  2. FETÖ Davası
  3. Turkcell Veri Merkezi davası
  4. FETÖ'cülere ceza yağdı
  5. müebbet hapis cezası

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