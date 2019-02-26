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Turkcell ve Ulak Haberleşme'den iş birliği

2019'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık bir dönemi kapsayan anlaşmayla Turkcell'in Türkiye çapında 2 bin 650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak- Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça:- "Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz"- "Türkiye'nin Turkcell'i olarak gerek Ar-Ge ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek 4 yıldan uzun bir süredir Ulak ile birlikte çalışıyoruz"

26 Şubat 2019 Salı 16:19
Turkcell ve Ulak Haberleşme'den iş birliği

BARSELONA (AA) - Turkcell ile Ulak Haberleşme AŞ arasında imzalanan ve 2019'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık bir dönemi kapsayan anlaşmayla Turkcell'in Türkiye çapında toplamda 2 bin 650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak.

İspanya'nın Barselona kentinde süren GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında kurum ve şirketler, iş birliklerini açıklamaya devam ediyor.

Turkcell ile Türkiye'nin 5G ve ötesi için iletişim gücü Ulak Haberleşme, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için önemli bir anlaşmaya imza attı.

2019'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık bir dönemi kapsayan anlaşmayla Turkcell'in Türkiye çapında toplamda 2 bin 650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak.

Anlaşma kapsamında ilk olarak Türkiye'nin kuzeyinden başlayacak projeyle, Ulak baz istasyonlarının Türkiye'nin farklı bölgelerinde de devreye alınarak yaygınlaşması hedefleniyor.

İmza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Türkiye'nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 25 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak. 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle bakıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin Turkcell’i olarak gerek Ar-Ge ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek 4 yıldan uzun bir süredir Ulak ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda Ulak ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır."


- "Yatırımların, gayretlerin Ar-Ge çalışmalarından ürüne dönüşmesi önemli"

Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan da bu süreçte yapılan yatırımların, gösterilen gayretlerin Ar-Ge çalışmalarından ürüne dönüşmesinin Türkiye açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Bu yolculuğun başından itibaren Ulak Haberleşme'nin bugününe ve geleceğine inanan Turkcell'e teşekkür eden Arslan, kendilerine verilen desteğin ve duyulan güvenin farkında olduklarını dile getirdi.

Arslan, "5G ve ötesi için Türkiye'nin markası olma hedefi ile yola çıkan Ulak Haberleşme, ekosistemi ile birlikte bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır. Tüm paydaşlarımızla birlikte uçtan uca iletişim ve bilişim şebekemizde yerli ve milli ürünlerimiz ile yer almak için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Başta Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ ve ASELSAN olmak üzere bu süreçte yanımızda yer alan Netaş, Argela ile üretimde yer alan diğer firmalarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Ulak Haberleşme, söz konusu alandaki faaliyetlerine geçen yıl Kars'ta tanıtımı yapılan Evrensel Projesi kapsamında başlamıştı. Proje çerçevesindeki çalışmalar hızla devam ederken, Ulak Haberleşme, attığı bu önemli adım ile gerek Türkiye'de gerekse dünyada Ulak baz istasyonlarının mobil operatörlerin ticari şebekelerinde hızla yaygınlaşacağının çok önemli bir mesajını vermiş oldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:19
  1. Turkcell
  2. ULAK

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