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Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş Ortaklığı

Turkcell ile yazılım devi SAS, yenilikçi bir pazar stratejisini hayata geçirecek.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:07
Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş Ortaklığı

İletişim şirketi Turkcell ile yazılım devi SAS, bulut bilişim alanındaki ortak vizyonlarını yansıtan yenilikçi bir pazar stratejisini hayata geçirecek. İki firma, ‘Bulut Bilişim İş Ortaklığı’ projesini devreye alacak. Proje Turkcell’in sağladığı güçlü bulut alt yapısı ve dijital hizmetler alanındaki uzmanlığını  SAS’ın yapay zekâ konusundaki kapsamlı tecrübesiyle bir araya getirecek. Böylece son kullanıcılara gelişmiş analitik hizmetler ve yapay zekâ temelli çözümler sunulacak.

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, ‘Bulut Bilişim İş Ortaklığı’yla müşterilerine dijitalleşme süreçlerinde önemli bir destek sağlayacaklarını kaydederek, ”Kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğunda önemli bir fayda sağlayacağına inandığımız bu iş birliği için bir kez daha iş ortağımız SAS’a teşekkür ederiz” dedi.

SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, Turkcell’le ortaklıkları kapsamında yeni iş modellerini kurmak, teknik ekipleri eğitmek ve geliştirmek ve pazarlama desteği sağlamak için önemli bir kaynak ayıracaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:07
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  4. Bulut Bilişim İş Ortaklığı
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  6. Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan
  7. SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç

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