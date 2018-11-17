Turkcell Vakfı çalışmalarına başladı

Gelirlerinin yüzde birini toplumsal fayda projelerine ayıran Turkcell bu alanda güçlü bir adım daha attı. Turkcell’in yürüttüğü toplumsal fayda projelerini çatısı altında toplayacak Turkcell Vakfı, ilk Mütevelli Heyeti toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerine başladı.

İlk Mütevelli Heyeti toplantısında vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Ahmet Akça seçilirken, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı’na Atilla Koç seçildi. Toplantı neticesinde oluşturulan Turkcell Vakfı Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: “Ahmet Akça (Başkan), Muhterem Kaan Terzioğlu (Başkan Yardımcısı), Ali Türk, Osman Yılmaz ve Banu Şensivas (Genel Sekreter).”