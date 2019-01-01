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Turkcell, UpCall’u tüm kullanıcılara açtı

Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilen Turkcell'in uygulaması UpCall, tüm operatörlerin kullanımına açıldı.

01 Ocak 2019 Salı 11:15
Turkcell, UpCall’u tüm kullanıcılara açtı

Turkcell, akıllı telefon rehberinde ezber bozan uygulaması UpCall’u, tüm operatörlerin kullanıcılarıyla paylaşıma açtı. Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilen UpCall uygulaması, telefonun rehberinde kayıtlı olmayan kişilerin aramalarında, arama ekranında kim olduğunu gösteriyor. Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek, arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:15
  1. Turkcell
  2. UpCall
  3. Apple Store
  4. Google Play

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