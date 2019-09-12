Turkcell temettü ödemesini tek seferde yapmayı önerdi

Turkcell Yönetim Kurulu 1 milyar 10 milyon TL temettünün dört taksit yerine tek seferde ödenmesini teklif etti. Konuya ilişkin olarak KAP’a yapılan açıklamada “şirketimiz Yönetim Kurulu, 31 Temmuz 2019 tarihinde kararlaştırdığı ve kamuya açıkladığımız kâr dağıtım teklifine istinaden, brüt 1.010.000.000 TL kâr dağıtım tutarının değişmemesi kaydıyla, pay sahiplerine tek seferde ve 31 Ekim 2019 tarihinde ödenmesinin 12 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir” dendi. Turkcell daha önce temettü ödeme tarihlerini 22 Ekim, 17 Aralık, 14 Ocak 2020 ve 17 Mart 2020 olarak belirlemişti.