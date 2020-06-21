Turkcell tedarik anlaşmalarında yerel paraya döndü

Belirsizlikten korunma sağlanacak

Turkcell’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Turkcell Grubu olarak finansal risk yönetimi stratejilerinde önceliklerinin kaynaklarını çeşitlendirmek ve likidite pozisyonunu güçlendirmek olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Yakın zamanda tüm dünyada yaşanan COVID-19 süreci gibi belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde yerel para ile ticaret hacmini artırarak finansal yönetimimizi güçlendiriyor ve tüm paydaşlarımızı piyasadaki belirsizliklerden koruyoruz. Güçlü bilanço yönetimimizle yatırımcılarımıza güven vermeye devam ediyoruz. Tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde, yerel baza çekiyoruz. Bununla beraber, Çin menşeili tedarikçilerimize yapılan ödemelerin TCMB’nin Çin Merkez Bankası ile yapmış olduğu para takası anlaşması ve altyapı kapsamında yapılması sağlanarak ülkemizde ihtiyacın dışında döviz talebi yaratılmasının önüne geçtik. Önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını arttırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz.”

TCMB’nin sağladığı alt yapı kullanıldı

Huawei Türkiye’nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lei Zhang de Turkcell ile artan yerel para birimi ticaretinin önemini vurguladı. Lei, “Huawei Türkiye olarak, Türkiye’de yerel para birimiyle ticaretin artması için daha fazla müşterimize Yuan finansmanı sağlamaya hazırız” dedi.

Turkcell ve Huawei tarafından yapılan ve tüm sözleşmelerin yerel para birimine çevrilmesi anlaşması taraflar arasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kapsamda Turkcell, Yuan cinsinden ödeme için TCMB’nin sağladığı altyapıyı kullandı.

Altyapı yatırımları ve dijitalleşmede öne çıkan Turkcell, 2019 yılında 7 milyar liradan fazla yatırım yaptı. 2020 yılında da kesintisiz iletişim ve iş sürekliliği için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, bireylerin yanı sıra kurumlar için Dijital İş Çözümleri alanında veri merkezi, siber güvenlik, uçtan uca teknoloji çözümleriyle ve şehir hastanelerinin Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi gibi alanlarla ekonominin dijital dönüşümüne destek olmaya devam ediyor.