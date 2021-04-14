Turkcell Superonline’ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu
Turkcell’in müşterilerine ses, veri ve görüntü alanında teknoloji çözümleri sunduğu şirketi Turkcell Superonline’ın genel müdürlüğüne Emre Erdem atandı.
Erdem, bireysel ve kurumsal müşterilerin sabit ses ve internet çözümlerinin yanı sıra uluslararası operatör iş birliklerinin yönetiminden sorumlu olacak. Telekomünikasyon alanında yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunan Erdem, 2007’den beri Turkcell Grubu’nda görev yapıyor. Erdem, gruba bağlı şirketlerde müdürlük ve direktörlük pozisyonlarında yer almıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan Emre Erdem, Uluslararası ve Toptan Satış Direktörü olarak Turkcell’de önemli çalışmalara imza atmıştı.