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Turkcell Platinum ile yarıyıl tatili ayrıcalıklı yaşanacak

Çocuklarıyla birlikte kayak tatiline Kartalkaya'ya gidecek Turkcell Platinum müşterilerini konaklama indiriminin yanı sıra yeme-içme ve pist alanlarında pek çok ayrıcalık bekliyor

08 Ocak 2019 Salı 09:08
Turkcell Platinum ile yarıyıl tatili ayrıcalıklı yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum, yarıyılda kış tatilini doya doya dağda kayak yaparak geçirmek isteyenlere bu yıl da ayrıcalıklar dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kış aylarının kayak ve snowboard sezonu, Turkcell'in özel ayrıcalıklar sunan programı Turkcell Platinum ile daha keyifli hale geliyor.

Turkcell, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'ya gidecek aileleri, Platinum konforuyla ağırlayacak. İndirimli otel konaklamasından kayak pisti kullanımına, sucuk ekmek keyfinden sıcak içecek ikramına kadar kış boyu pek çok ayrıcalık Platinum müşterilerini bekliyor.

Turkcell Platinum müşterileri, Grand Kartal, Kartal Otel Kartalkaya, Dorukkaya Resort ve Kaya Palazzo Resort otellerinde en az 2 gecelik konaklamalarında indirim kazanıyor. Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenlerin, Platinum uygulamasından alacakları şifreyi belirtmeleri yeterli oluyor. Ayrıca, Kartalkaya ve Dorukkaya otellerinde geçerli olmak üzere günübirlik kullanımlarda Skipass’ta yüzde 20 indirim avantajı sağlanıyor.

Yine alacakları şifre ile sucuk ekmek ve içecek gibi özel ikramlar, Kartalkaya’daki anlaşmalı mekanlarda ücretsiz olarak sunuluyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:08
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