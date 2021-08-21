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Ekonomi Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı
Ekonomi

Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı

Geçen yıl faaliyete geçen Turkcell Pasaj’ın cirosu, geçen senenin aynı tarih aralığındaki 6 aylık dönemine kıyasla 3 katından fazla artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:48:00 -
Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı

Telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün uygun fiyat seçenekleriyle sunulduğu platformun cirosu, geçen senenin aynı tarih aralığındaki 6 aylık dönemine kıyasla 3 katından fazla artış gösterirken, aynı dönemde turkcell.com. tr trafiğinde yüzde 55, ilk kez alışveriş yapan kullanıcı sayısında ise yüzde 50’lik artış gözlendi. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, salgın döneminde müşterilerinin artan online alışveriş ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın gösterdiği hızlı büyümeden son derece büyük mutluluk ve gurur duyduklarını bildirdi. Özdal, Turkcell Pasaj’ı kurarken birinci önceliklerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir ve kaliteli alışveriş ortamını oluşturmak olduğunu vurgularken, “Platformun son 6 ayda gösterdiği performans, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar verimli olduğunu, dolayısıyla da müşterilerimizin Turkcell markasına duydukları güvenin bir kez daha tescillendiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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