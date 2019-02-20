



DENİZLİ (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi finalinde, büyüklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Kasımpaşa, 20 yaş altında ise Fenerbahçe ile Darıca Belediyesi Eğitim Spor şampiyon oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Merkez Yerleşkesi Çadır Salon Kros Parkuru'nda gerçekleşen final müsabakalarında 20 yaş altı kategorisinde kadınlarda 8 takımdan 58 sporcu, erkeklerde 12 takımdan 80 sporcu, büyük kadınlarda 10 takımdan 51 sporcu, erkeklerde 10 takımdan 63 sporcu, 18 yaş altı bayrak takımı müsabakalarında kadınlardan 4 takım, erkeklerde ise 3 takım yarıştı.

İlki Adana'da gerçekleştirilen ligin Denizli'de yapılan final niteliğindeki ikinci kademe yarışlarında, 20 yaş altı kategorisinde erkeklerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor takımı şampiyonluk elde etti. Yarışmada birinciliğe Fenerbahçe Spor Kulübünden Ayetullah Aslanhan, ikinciliğe Darıca Belediyesi Eğitim Spor takımından Ömer Amaçtan ve üçüncülüğe de aynı takımdan Sebih Bahar ulaştı.

Aynı kategoride kadınlarda şampiyon takım Fenerbahçe Spor Kulübü olurken, birinci Fenerbahçe Spor Kulübünden Emine Akbingöl, ikinci aynı kulüpten Zeynep Bayçınar, üçüncü ise Konya-Ankara Büyükşehir Belediyesi takımından Yonca Kutluk oldu.

Büyük erkekler kategorisinde şampiyonluğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor elde etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor formasıyla mücadele veren Etiyopyalı Getaye Gelaw birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Özdemir ikinci, aynı takımdan Cihat Ulus üçüncülüğe uzandı.

Büyük kadınlar kategorisinde Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği şampiyonluğu elde etti. Birinciliği Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği adına yarışan Daisy Jeptoo Kimeli, ikinciliği Enka Spor Kulübü'nden Esma Aydemir, üçüncülüğü Beşiktaş Jimnastik Kulübünden Sevilay Eytemiş kazandı.

18 yaş altı bayrak takım yarışmalarında erkeklerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi takımı, kadınlarda ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü şampiyon oldu.

Şampiyon takımlara kupalarını ve dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Erdal Işık takdim etti.

Final müsabakalarını, PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, protokol üyeleri ve PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri de izledi.



