Turkcell hat taşıma kampanyaları

Turkcell milyonlarca müşterisi olan bir GSM operatörü olmanın mutluluğunu yaşarken, Turkcell müşterisi olmak isteyenlere de birbirinden güzel kampanyalar ile kullanıcıya hizmet sunmakta. Numaranızı farklı bir operatöre çağrı merkezi aracılığıyla taşımak istiyorsanız taşımak istediğiniz GSM operatörün çağrı merkezini arayabilir ya da GSM operatörün herhangi bir bayisine başvurabilirsiniz.

Turkcell numara taşıma nedir?

Cep telefonu numaranızı değiştirmeden, hizmet aldığınız operatörün değiştirilmesidir.

Turkcell numara taşıma işlemi kaç gün sürer?

Numara taşıma işlemi yasal olarak en fazla 4 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre boyunca iletişiminiz kesintisiz devam eder.

Turkcell numara taşıma şartları nelerdir

Numaramı Turkcell'e taşımak için gerekli evraklar nelerdir? Aşağıdaki evraklarla Turkcell İletişim Merkezleri'ne gelmeniz yeterlidir.

Nüfus Cüzdanı (kimlik alternatifleri için tıklayın) (Güvenliğiniz için kimlik fotokopinize, "Turkcell yetkili bayi tarafından, ""05X XXX XXX no'lu hatta dayanak belge olup; tek başına ya da başka bir işlem için kullanılamaz" kaşesi basılacaktır).

Son iki aydan birine ait sabit fatura (fatura alternatifleri).

Turkcell numaramı nasıl taşıyabilirim?

Numara taşıma işleminizi gerçekleştirmek için Turkcell tarafından yetkilendirilen bayilere şahsen başvurabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki "Ön Başvuru" butonuna tıklayarak, açılan sayfada yer alan formu doldurabilir, numara taşıma talebinizi bize iletebilirsiniz.

Turkcell numaramı taşırken hattım kullanıma kapanır mı?

Numara taşıma işlemi, mevcut operatör hattının kapanması ve yeni operatörün sim kartı aktif hale getirmesi ile gerçekleşir. Abonenin eski sim kartını çıkararak yeni sim kartı takması gerekmektedir. Geçiş işlemi sırasında kısa bir süre (yaklaşık 15 dakika) iletişim kesintisi yaşanabilir

Turkcell numara taşıma ücretli midir?

Hayır, herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Turkcell’in numara taşıma kampanyalarını nereden öğrenebilirim?

Numara taşıma formunu doldurduktan sonra, uzmanlarımız aracılığı ile sizi hemen arayalım, iletişim ihtiyacınızı dinleyerek size en uygun tarife ve numara taşıma kampanyalarımızı anlatalım.

Turkcell numara taşıma kuralları nelerdir? Hangi durumlarda numara taşıma talebim reddedilir?

Tüketici tarafından taşınması talep edilen numara için aşağıdaki durumlardan bir veya bir kaçının olması durumunda, verici işletmeci tüketicinin numara taşıma talebini reddeder.

Turkcell numara taşıma şartlarına göre;

Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,

Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,

Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,

Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması.

Turkcell numara taşıma sinyal sesi nedir?

Taşınmış bir numaraya doğru çağrı başlatan bir abonenin numaranın hangi işletmecide olduğunu bilmemesi, olası tarife ve fatura problemleri oluşturabileceği için, Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde çağrı başlatan işletmecilere, arayan abone için ayırt edici olacak şekilde uyarı tonu verme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre, tarife şeffaflığına yönelik olarak arayan abonelere verilecek uyarı tonu, çağrıyı başlatan işletmeci tarafından, sadece şebeke içi iken numaranın taşınması neticesinde şebeke dışı olan numaralar için verilmektedir. Böylelikle şebeke içi arama yaptığı kanaatiyle ucuz konuşacağını düşünen tüketici, taşınmış ve artık başka bir işletmeciden hizmet alan bir numarayı aradığında, olası yüksek tarifeye karşı uyarılmış olur. Uyarı tonu toplam 1,6 saniye sürmektedir.

Turkcell numara taşıma sorgulaması nasıl yapılır?

Numaranızın taşıma işlemi esnasındaki durumunu https://www.turkiye.gov.tr/btk-numara-tasima linkinden numara taşıma sorgulaması yapabilirsiniz.