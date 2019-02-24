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Turkcell, GSMA'daki yerini aldı

Bin 440 stratejisi ile 3 yıldır "dünyanın en hızlı büyüyen operatörü" olan Turkcell, başarı hikayesini GSMA'da tüm dünyayla paylaşacak- Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:- "Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz; DO-Dijital Operatör... Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz; bin 440... Yani, müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, bin 440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz"

24 Şubat 2019 Pazar 09:49
Turkcell, GSMA'daki yerini aldı

BARSELONA (AA) - Bin 440 stratejisi ile 3 yıldır "dünyanın en hızlı büyüyen operatörü" olan Turkcell, başarı hikayesini GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2019) tüm dünyayla paylaşacak.

Turkcell, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen ve İspanya'nın Barselona kentinde yarın kapılarını açacak GSMA Mobil Dünya Kongresi'ndeki yerini aldı.

Geçen yıl telekomünikasyon sektörünün en önemli buluşması sayılan Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu dijital ihracat hamlesinde katedilen büyük mesafeyi, bu yıl yine aynı buluşmada paylaşmaya hazırlanan şirketin "Turkcell/Lifecell" standı, fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. salonda yerini aldı.

Stantta, sunulan servislerin yanı sıra Türkiye'de geliştirilen en yeni dijital çözüm ve servisler de tanıtılacak.

Verilen bilgiye göre, Lifecell/Turkcell standında son bir yıldaki başarı hikayesi anlatılacak.

Lifecell'in "bin 440 stratejisini" dünyada ilk uygulayan operatör olan Turkcell, son 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olmayı da başardı.

Turkcell Grubu, 2018 yılını hedefleri aşan bir performansla tamamlayarak, 24 aylık gelirini yüzde 49, 36 aylık gelirini de yüzde 66,7 artırdı.


- "Lifecell, bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor"


Şirketin stratejisine ilişkin bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz; DO-Dijital Operatör... Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz; bin 440... Yani, müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, bin 440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell, bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor."

Turkcell, geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi'nde, Turkcell mühendislerince geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisleri katılımcıların beğenisine sunacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:49
  1. - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  2. Mobil Dünya Kongresi
  3. Turkcell

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