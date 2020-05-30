Turkcell Gönüllüleri’nden çocuklara Mutlu Masallar

Yaklaşık 200 Turkcell çalışanı, kanserle mücadele eden çocukların yüzlerine tebessüm kondurabilmek ve onları mutlu edebilmek için psikolog onaylı masalları evlerinden seslendirdiler.

Üzerine müzik eklenen kayıtlar 23 Mayıs Cumartesi günü, Ramazan Bayramı arifesinde hazır edildi. Ardından, masal kayıtları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavi gören 60 çocuğa, Turkcell çalışanlarının bayram kutlama mesajlarıyla birlikte ulaştırıldı.

Çocuklar, bu güzel bayram hediyesiyle hem moral buldular hem de birbirinden güzel masallar dinleyerek keyifli vakit geçirdiler.