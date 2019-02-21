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Turkcell GM Terzioğlu: “Ülkeler datalarına sahip çıkmalı”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma özelliğimizi de koruyoruz.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:25
Turkcell GM Terzioğlu: “Ülkeler datalarına sahip çıkmalı”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma özelliğimizi de koruyoruz. Birey seviyesinde kişisel verilerin gizliliği son derece önemli, ülke seviyesinde de datanın egemenliği aynı ölçüde önemlidir. Her iki konuya da çok ciddi şekilde eğilmemiz lazım” dedi.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin faaliyetleri, gelecek hedefleri gelinen son nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terzioğlu, “Dijital abonelerimiz, dijital operatörümüzün arkasında. Bizi büyüten şey; dijital servislerimizdir” dedi.



4 sene önce önemli bir karar verdiklerini anlatan Terzioğlu, “Geleneksel bir telekom operatörü olarak müşterimizle 32 dakikalık konuşma ve SMS gönderme ilişkimiz var. Bu ilişkiyi büyüterek dijital ekonominin daha büyük bir parçası olabilir miyiz? O tarihlerde herkes bize ‘Yapılmışı var neden yapıyorsunuz?’ dedi. Biz kabul etmedik, Türkiye’de bunları geliştireceğiz dedik. Ar-Ge çalışmalarımızı, arama motoru, anlık mesajlaşma uygulaması, bulut hizmetine odakladık ve bugün her biri Türkiye’de liderliği eline almaya başladı” diye konuştu.



Terzioğlu, müzikte en yakın uluslararası oyuncuların 7 kat ötesinde olduklarını hatırlatarak, “Televizyonda açık ara öndeyiz. Hatta anlık mesajlaşmada bile yüzde 30, arama motorunda yüzde 8 pazar payımız var. Bunlar bizi çok sevindiriyor ama daha yolun başındayız. Bunlar bize 2018 yılı sonuçlarımız getirdi” ifadelerini konuştu.



"Son 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörüyüz"


Son 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma özelliklerini koruduklarını belirten Terzioğlu, “Müşterilerimizin günde ortalama 48 dakika müzik dinlediğini 16 dakika bipte mesajlaşma yaptığını günde 41 tane fotoğrafı bulut hizmetine yüklediğini 80 dakikaya yakın televizyon seyrettiğini, 16 dakika oyun oynadığın bunları gördükçe aslında ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı da görüyoruz. Bu bence çok önemli bir dönüşüm. Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutmamız ve işlememiz lazım” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalmasının öneminden söz eden Terzioğlu, “Birey seviyesinde kişisel verilerin gizliliği son derece önemli, ülke seviyesinde de datanın egemenliği aynı ölçüde önemlidir. Her iki konuya da çok ciddi şekilde eğilmemiz lazım” diye konuştu.



"Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutacağız"


Ülkelerin datalarına sahip çıkması gerekliliğine vurgu yapan Terzioğlu, “Bugün Türkiye dünyada data tüketimi konusunda 6’ncı yada 7’nci sırada. Datayı üreten ve tüketen biziz ama datayı işleyen ve işlenmiş datayı bize 10 kat fiyatla satan bizim şirketlerimiz değil. Bu yüzden öncelikle Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutacağız. Bu iş için yetkinliği ve lisansı olan, güvenlik kriterlerine uyan şirketlere bu alanda vazifeler vereceğiz.



Terzioğlu şunları kaydetti: “Biz bir Telekom operatörü olarak; her türlü alanda regülasyonlara uymak, lisanslarımızı takip etmek ve müşterilerimizin güvenliğine kişisel bilgilerin de erişilemezliğine saygı göstermek zorundayız. Bununla alakalı hukuki yükümlülüklerimiz var. Eğer Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutup doğru insanların bu datayı güvenli tutmasını sağlamazsak o zaman ülkemizi bir manipülasyona itmeye mahkum kalırız. Buna alanlarda daha çok yol gitmemiz lazım. Dünyanın genelinde olan bir problem; eğer müşterilere sorarsanız ‘Datanızla ilgili en çok kime güvenirsiniz?’ diye emin olun ilk akla Telekom şirketleri gelir. Telekom şirketleri olarak bu sorumluluk bilinciyle daha çok yatırım yapmamız lazım.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:25
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