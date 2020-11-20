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Aktüel Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Paycell'in aktif kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı"
Aktüel

Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Paycell'in aktif kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı"

"Dijital ödeme alışkanlıkları pandemi dönemiyle birlikte daha fazla arttı. Paycell'in aktif kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:53:09 -
Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Paycell'in aktif kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in dijital ödeme platformu Paycell'in, 2020 yılının ilk 9 ayında aktif kullanıcı sayısını 4,5 milyonu aştığını belirtti.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Murat Erkan, 3. çeyrek sonunda Paycell'deki işlem hacminin 2,2 milyar TL'yi bulduğunu aktararak, "Dijital ödeme alışkanlıkları pandemi dönemiyle birlikte daha fazla arttı. Paycell'in aktif kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı." ifadelerini kullandı.

Paycell'in bu dönemde grup dışı gelir büyümesinin yıllık bazda yüzde 85'lik büyüme yaşarken üye işyeri sayısının 11 bine ulaştığını belirten Erkan, "Bu büyümede, üye iş yerlerine maliyet ve verimlilik açısından avantaj sağlayan, mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS'un da etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

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