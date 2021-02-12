Turkcell geleceğe yön verecek gençler arıyor

Turkcell’in gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu inovatif yeni mezun işe alım programda gençleri, uçtan uca deneyimleyecekleri ve başvuru aşamalarını eğlenerek tamamlayacakları bir süreç bekliyor. Bugüne kadar gençler arasında büyük ilgiyle karşılanan GNÇYTNK programı; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmayı hedefliyor. Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’nin en kapsamlı işe alım programları arasında yer alan GNÇYTNK’in bu yıl altıncısını düzenlemekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. GNÇYTNK programı sayesinde beş yılda bine yakın genci istihdam ettiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti: “Program sayesinde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri Turkcell bünyesine katacağız. Turkcell olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin geleceği gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Turkcell olarak bu eşsiz programı daha uzun yıllar daha da geliştirerek sürdürmeyi amaçlıyoruz.”