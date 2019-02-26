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Turkcell, blockchain çözümlerini tanıttı

Turkcell, blockchain teknolojisi ile geliştirdiği çalışmalarını, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.

26 Şubat 2019 Salı 13:40
Turkcell, blockchain çözümlerini tanıttı

Turkcell, blockchain teknolojisi ile geliştirdiği çalışmalarını, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Şirketin, uluslararası dolaşım, kimlik yönetimi ve bağış gibi alanlarda gerçekleştirdiği projeler sayesinde zaman tasarrufu sağlanacağı, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir dijital dünya oluşumuna imkan sunulacak.



Dünyanın hızlı büyüyen operatörlerinden Turkcell, dijital servislerden 5G’ye, yapay zekadan nesnelerin internetine, geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmak için çalışmalarını yoğun sürdürüyor. 25-28 Şubat tarihleri arasında teknolojinin kalbinin 4 gün boyunca attığı Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Turkcell, blockchain tabanlı geliştirdiği çalışmalarını tüm dünyaya tanıttı. Blockchain teknolojisi, pek çok işlem için günümüzün internet çözümlerine güvenli bir platform sunuyor.



Uluslararası dolaşımda aracısız hizmet


Yapılan bilgilendirmeye göre, şirketin blockchain teknolojisi ile yaptığı çalışmalardan ilkiyle iki ülke operatörleri arasında karşılıklı ödenecek ücretleri belirleyen aracı firmaların ortadan kalkması söz konusu oluyor. Diğer bir deyişle bu teknoloji sayesinde, yurtdışı kullanımlarındaki ücretlendirmeler, blockchain ile aradaki üçüncü partiye ihtiyaç duyulmadan uçtan uca iletimle yapılıyor. Böylece süreç daha hızlı ve güvenli ilerliyor. Süreçler sadeleştiği için mutabakat ve kontrol ihtiyaçları azalıyor, ayrıca sahtecilik tespitine imkan tanınıyor.



Kimlik yönetimi ile kişisel veriler artık daha güvenli


Şirketin, kişisel verilerin korunması ve data güvenliği konusunda da blockchain teknolojisiyle inovatif çözümler geliştirmeye yöneldiği belirtildi. Buna göre, kimlik çözümleri denildiğinde tüm giriş yapılan ortamlar için yeni hesap oluşturulması ya da üçüncü parti ile daha önce paylaşılan veriler kullanılarak sisteme dahil olunması anlaşılıyor. Bu çözümler kullanıcı deneyimini zorlaştırıyor. Hesap bilgilerinin hatırlanması ya da kullanıcıya ait işlem bilgilerinin, işleme konu olmayan partilerle paylaşılması gerekiyor. Şirketin, Kimlik yönetimi çözümleri sayesinde ise kullanıcıların mahremiyeti korunması kolaylıkla sağlanıyor. Bu sistemle birlikte, temel kimlik verileri dışında, kullanıcıya ait kim olduğunu ifade eden diğer kişisel verilerin paylaşılması için bir ağ oluşturuluyor. Kullanıcı, verisini başka bir kurum ile paylaştığında verinin doğruluğu blockchainden kontrol edilebiliyor.



Bağışlar da blockchain üzerinden yapılabilinecek


Blockchain üzerinde geliştirilen bağış çözümünde de kimlik yönetimi için oluşturulan altyapının kullanıldığı aktarıldı. Buna göre, ihtiyaç sahiplerinin bilgileri blockchainde tutularak, bağış yapacak kişilerle ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması hedefleniyor. Örneğin; ihtiyaç sahibi bir öğrenciye yardım durumunda öğrenci belgesinin, transkriptinin ve maddi durumunu gösteren belgenin kanıtının ilgili kurumlarca blockchaine yazılmasına ve bağış yapacakların belirtilen koşullara uyanlara bağış yapmasına olanak sağlanıyor. Bu çözümde bağış platformu olarak BiP ve ödeme aracı olarak Paycell de kullanılarak uçtan uca şirketin güvencesi ve deneyimi yaşanıyor.



"Müşteri deneyimi en üst düzeye çıkacak"


Dijital operatör olmanın ancak teknolojinin merkezine müşteri deneyimini koymakla mümkün olduğunu belirten Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Müşterilerimizi dinlediğimizde her aşamada şeffaflık ve güven unsurlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Blockchain teknolojisi bu anlamda müşteri deneyimini mükemmelleştirmek adına olmazsa olmazlar arasında. Bu yüzden de dünya telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group (CBSG) bünyesine dahil olduk. Ayrıca yaptığımız çalışmalar ile blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçladık. Ortaya çıkardığımız çalışmalar, dijital platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri geliştirme ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:40
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