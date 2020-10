Turkcell Biz'in kullanıcı sayısı 300 bini aştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan Turkcell Biz platformunun kullanıcı sayısı 300 bini geçti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin eylül ayında hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk olan Turkcell Biz platformu, kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Turkcelllilerin aile üyeleri ya da sevdikleri ile ekipler kurarak ücretsiz konuşmalar yaptığı, GB paylaşımında bulunduğu ve birçok avantaja sahip olduğu Turkcell Biz'in üye sayısı 300 bini aştı. Platformda toplam 110 binden fazla ekip kuruldu ve 165 binden fazla GB paylaşıldı. Müşterilerin Turkcell Biz'e üye olduktan sonra Dijital Operatör kullanımlarında yüzde 24 artış gerçekleşti.

Tarife değişikliği ya da herhangi bir ek ücret gerektirmeyen Turkcell Biz platformunda ekiplerini oluşturan kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor, ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları GB’larından da 2 GB’a kadarını diğer ekip üyelerine ücretsiz transfer edebiliyor. Turkcell müşterileri diledikleri tarifeyi kullanmaya devam ederken en az 2, en fazla 5 kişi ile Dijital Operatör uygulaması ya da turkcell.com.tr üzerinden ücretsiz olarak Turkcell Biz ekiplerini kolayca oluşturabiliyor.

Açıklamada pakette yer alan diğer avantajlar ise şunlar:



"Sevdiklerini Turkcell müşterisi yapan Turkcell Biz kullanıcıları, 12 ay boyunca ana paketlerine yüzde 10 indirim kazanacak, ayrıca tüm grup üyelerine 12 ay boyunca her ay günlük 1 GB internet hediye ediliyor. Turkcell Biz ekip üyeleri her fatura döneminde kendi aralarında 2 GB’a kadar internet kotalarını ücretsiz paylaşabiliyorlar. 25 yaş ve altı her Turkcell Biz üyesine paketine ek ayda günlük 2 GB ücretsiz internet tanımlanıyor. 65 yaş ve üstü Turkcell Biz kullanıcıları akıllı fatura kampanyasından ücretsiz yararlanabiliyor. Turkcell Biz üyeleri, gruplarına özel 119,90 TL’den başlayan fiyatlarla avantajlı ev interneti paketinden faydalanabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, geçen ay hayata geçirdikleri Turkcell Biz platformunun gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ergenekon, "Turkcell olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp, onlara en uygun çözümleri sunmak. Turkcell Biz'in çıkış noktası da son dönemde müşterilerimizin artan GB paylaşımı talepleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarıydı. Platformumuza gösterilen yoğun ilginin, sunduğumuz çözümün önemli bir ihtiyacı karşıladığının ispatı niteliğinde olduğuna inanıyorum. Turkcell olarak datayı doğru analiz edip anlamlandırarak müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.