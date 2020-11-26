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Ekonomi Turkcell bin 400'e yakın mağazasını "temassız" hale getirdi
Ekonomi

Turkcell bin 400'e yakın mağazasını "temassız" hale getirdi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladığımız bu uygulama aynı zamanda Türkiye'de 'dijital deneyim' konusunda bir ilk oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:57:41 -
Turkcell bin 400'e yakın mağazasını "temassız" hale getirdi

İSTANBUL (AA) - Çalışan ve müşterilerinin sağlığını pandemi döneminde daha da koruma altına alan Turkcell, Türkiye'de bin 400'e yakın mağazasında "temassız mağazacılık" uygulamasını başlattı.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde sıfır temas ve sosyal mesafe konularında artan hassasiyetle birlikte hayata geçirdikleri "temassız mağazacılık" konseptinin kısa sürede perakende alanında yaygınlaşacağını belirtti.

Erkan, "Turkcell mağazalarına gelen müşterilerimiz mağaza içerisinde yer alan dokunmatik ekranları ve uygulamaları telefonlarına okuttukları QR kod ile kendileri yönetebiliyor. Fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladığımız bu uygulama aynı zamanda Türkiye'de 'dijital deneyim' konusunda bir ilk oldu. Müşterilerimiz yakın zamanda mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamaları daha fazla görecek." ifadelerini kullandı.

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