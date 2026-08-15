  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Teknoloji Turkcell 5G dönemine güçlü başladı 40 milyon aboneyi aştı
Teknoloji

Turkcell 5G dönemine güçlü başladı 40 milyon aboneyi aştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Turkcell 5G dönemine güçlü başladı 40 milyon aboneyi aştı

Turkcell’in ikinci çeyrek geliri 71.8 milyar liraya, net kârı 5.2 milyar liraya ulaştı. 5G döneminde mobil abone sayısı 40 milyonu aştı.

Turkcell, 2026’nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 71,8 milyar liraya yükseldi, net kârı ise 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

FAVÖK’ü 30 milyar liraya ulaşan Turkcell’in, FAVÖK marjı ise yüzde 41,8 oldu.

5G’nin devreye alındığı bu faaliyet döneminde, toplam mobil abone sayısı da şirket tarihinde ilk kez 40 milyonu aştı.

Superbox ise net 64 bin abone kazanımıyla 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü çeyrek performansını kaydetti.

Turkcell fiber abonelerinin toplam sabit genişbant abone bazındaki payı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 80’e çıktı.

 

Fiberde hız atağı

Turkcell, ikinci çeyrekte uçtan uca fiber altyapısını 194 bin yeni haneye daha ulaştırdı. Bireysel fiber aboneleri içinde bin Mbps ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı da yüzde 8’den yüzde 29’a yükseldi. HBO Max, Apple TV, NBCUniversal ve Paramount gibi küresel platformlar ve stüdyolarla gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde dünya çapında ilgi gören yapımların yanı sıra S Sport, tabii spor ve Eurosport’un öne çıkan spor içerikleri de TV+ aboneleriyle buluştu.

Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yüzde 33 arttı

TV+, zenginleşen içerik portföyü ve “TV+ Sana Yeter” yaklaşımıyla ikinci çeyrekte net 123 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 2,7 milyonun üzerine taşıdı. Dijital İş Servisleri, ikinci çeyrekte gelirlerini yıllık bazda yüzde 33 artırdı. Büyük ölçekli projelerin desteğiyle yönetilen hizmet ve donanım gelirleri büyümeye en yüksek katkıyı sağladı. Veri merkezi ve bulut gelirleri de aynı dönemde yüzde 10 yükseldi. Turkcell, söz konusu dönemde Ankara veri merkezinde hayata geçirilen beşinci modülle aktif veri merkezi kapasitesini 54 megavata çıkardı. Şirket, Google Cloud işbirliği kapsamında kurulacak üç yeni nesil veri merkezinin inşa çalışmalarını da başlattı.

Konsolide gelirlerde yüzde 6 paya sahip olan techfin iş kolunun gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 7 arttı. Paycell gelirleri de yıllık bazda yüzde 22 yükseldi. Esnek dijital entegrasyon olanakları ve yüksek müşteri memnuniyetiyle POS çözümleri, büyümenin ana kaynağı oldu.

 

Büyüme hedefimizi koruyoruz

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Turkcell gücünde 5G” ile yeni bir döneme adım attıkları ikinci çeyrekte, stratejik hedefleri doğrultusunda güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Koç, makroekonomik koşullardaki değişime rağmen çeşitlendirilmiş iş modelleri ve disiplinli ticari yaklaşımları sayesinde reel büyüme performanslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28’e revize ederken, yüzde 5-7 reel gelir büyümesi ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı öngörümüzü koruyoruz. Gelirlerimize oranla yatırım harcamasının ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Turkcell’in ikinci çeyrekte 243 bin net mobil abone kazandığını kaydeden Koç, rekabetin değer odaklı seyrettiği bu dönemde abone kazanımındaki başarılarını sürdürerek toplam mobil abone sayılarını ilk kez 40 milyonun üzerine taşıdıklarını belirtti.

 

Müşteri memnuniyeti arttı

Koç, faturalı abone bazlarının 284 bin arttığına dikkati çekerek, “5G lansmanının ardından çekim gücü, internet hızı, bağlantı sürekliliği gibi temel müşteri deneyimi alanlarındaki Net Tavsiye Skorlarımız yükseldi. Bu sonuçlar, şebeke yatırımlarımızın müşteri deneyimine doğrudan yansıdığının kanıtıdır” değerlendirmesinde bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil,..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23