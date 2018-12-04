Turkcell, 50 bin engelli öğrenciye destek verecek

Gelirlerinin yüzde 1’ini toplumsal fayda sağlamaya ayıran Turkcell, Türkiye’deki dezavantajlı kitlelere ulaşmak, eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Engelsiz Eğitim Projesi Protokolü’nü imzaladı.

İstihdam geliştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen protokol imza töreniyle 2020’ye kadar 50 bin engelli öğrenci için eğitim ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefi belirlendi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça katıldı. Turkcell’in uzun zamandır sürdüğü eğitime destek çalışmalarıyla ilgili memnuniyetini belirten Bakan Selçuk, “Turkcell gelirinin çok önemli kısmını eğitim faaliyetlerini ayırarak önemli bir değer oluşturuyor. Kendileriyle ileriye dönük projeler yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Mesleğe hazırlanacaklar

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise şunları söyledi: “Şimdiye kadar 30 bin engelli çocuk ve gencimizin hayatına dokunmuştuk. Artık hedefimizi daha da büyüttük. 2 yıldan kısa bir sürede 50 bin çocuğumuz için son teknolojiyle donatılmış bir eğitim ortamı ve istihdam olanakları sağlayacağız. Çocuklarımız her türlü ihtiyaca cevap veren atölye ve sınıflarda gelecekteki mesleklerine hazırlanacaklar.”