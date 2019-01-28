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Turkcell 25. yılını sürprizlerle kutluyor

Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, 25. yıl şerefine müşterilerine yıl boyunca çeşitli sürprizler yapacak.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:39
Turkcell 25. yılını sürprizlerle kutluyor

Türkiye’yi “cep telefonundan ilk alo”yla buluşturan Turkcell, çeyrek asırı geride bıraktı. 25 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, başarılarının arkasındaki itici güç olan müşterilerini unutmadı. Turkcell, 25. yıl şerefine müşterilerine yıl boyunca çeşitli sürprizler yapacak.

İlklerin öncüsü olduk

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, 2019’un hem Turkcell için hem de kendilerine gönül veren müşterileri için çok önemli bir yıl olduğunu ifade ederek, sektörde her zaman ilklerin öncüsü olduklarını belirtti.

Yiş, “Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla da en yeni ve en son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturarak kendilerine her zaman dünya çapında hizmet sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yani dünyanın ilk dijital operatörü olma başarımızda en büyük paylardan biri şüphesiz her zaman bizimle birlikte olan ve bizi destekleyen müşterilerimiz. 25. yılımızı da kendileriyle kutlayarak, 2019 boyunca onları şaşırtacak sürprizler sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

25. Yılda ‘sen yap diye’

2019 boyunca müşterilerine birbirinden özel kampanya ve cihaz teklifleri sunulacak olan Turkcell, müşterilerine özel bir de 25. yıl filmi hediye etti. Çeyrek asırlık başarı hikayesinin konu edildiği reklam filminde Turkcell, “Sen Yap Diye” mesajıyla sadece kendi müşterilerine değil tüm Türkiye’ye hedeflerine varmaları için ne olursa olsun “yılmadan” çalışmaları mesajını veriyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:39
  1. Turkcell
  2. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş
  3. özel kampanya
  4. cihaz teklifleri

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