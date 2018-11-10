Türkçe ezan hasreti mide bulandırıyor

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın katılmış olduğu bir televizyon programında, “Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” şeklindeki açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bayraktutar: Eski yanlışlarla yeni Türkiye’de rol bulamazlar

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Siyasetçilerin siyasetlerine dini alet ettiği yılları geride bıraktık. Türkiye’nin eskiden almış olduğu bu kararın ısıtılıp gündem edilmesi son derece yanlıştır. Ülkemizde dinin yaşayış şekli bellidir. Tartışmaya hiçbir surette getirilmemesi gereken bu konunun siyasetçilerin malzemesi haline getirilmesine karşıyız. Eski Türkiye’ye hasret duyanlar, eski yanlışlarla Yeni Türkiye’de rol bulamazlar. O konular açılmamak üzere kapatılmıştır. Bizler Türkiye’nin en büyük din görevlileri sendikasıyız. Sabrımızı sınamak isteyenler dokunulmazlığını kabul ettiğimiz ezanımız üzerinden siyasete soyunmasınlar. Türkiye’de artık herkes kendi işini yapsın. Siyasetçi siyasetini en iyi şekilde yapsın, din görevlileri de görevlerini en iyi şekilde yapmaktadır. Kısır ve verimsiz ifadelerle gündemi meşgul edenlere fırsat vermeyeceğimiz bilinmelidir. Ezan meselesi açılmamak üzere kapatılmıştır” diye konuştu.

Çopursuz: Milli ve manevi değerler ile mücadele edenler

İslam’ın evrensel bir din olduğunu ifade eden Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “İslam evrensel bir dindir. Tüm ibadetler de evrenseldir. Hiçbir fert, makam ve yönetim ibadetleri ve dilini değiştiremez. Değiştirmeye kalkışanlar bu necip milletin kalbini kırmış gönlünü yaralamıştır. Hâlâ geçmişte yaptıkları hatalarının cezasını çeken cenah neden bu konularda ısrarcı davranmakta anlamakta zorluk çekiyoruz. Daha önce denenmiş bir tasarrufu yeniden gündeme taşımak sadece taşıyıcılara zarar verir. Dili Arapça olan tüm ibadetler ancak asıl dilinde kıvam bulur. Sanki tüm işleri başardılar da sadece ezanın Türkçe okunması mı kaldı? Mütedeyyin insanların gönlünü kazanacaklarına her defasında nefret oluşturmalarının bir mantığı yok diye düşünüyoruz” görüşünü dile getirdi.