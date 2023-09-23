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Gündem Türkçe bilen eleman arıyor! Elon Musk'ın şirketinden Türkiye'de iş ilanı: İşte maaşı...
Gündem

Türkçe bilen eleman arıyor! Elon Musk'ın şirketinden Türkiye'de iş ilanı: İşte maaşı...

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:11:00 - 2023-09-23 10:33:40
Türkçe bilen eleman arıyor! Elon Musk'ın şirketinden Türkiye'de iş ilanı: İşte maaşı...

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması, Türkçe bilen Starlink temsilcisi aradığını duyururken, aylık teklif ettiği maaşı da verdi. İşte detaylar...

Musk’ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın birçok noktasında uydu interneti ağı olan Starlink hizmetini sunuyor. 2024 yılında SpaceX’in Türkiye’de Starlink internet hizmeti sunabileceği düşünülüyor. Hatta Starlink’in resmi internet sitesindeki hizmet haritasında Türkiye için uydu interneti “Yakında gelecek” olarak tanımlanıyor.

Beklenen uydu interneti hizmeti için SpaceX şirketi harekete geçti. SpaceX firması, “müşteri hizmetleri” ve “müşteri temsilcisi” olarak adlandırılan pozisyonlar için iş ilanları yayınladı. Türkiye’deki uydu interneti altyapısını sağlamak amacıyla firma, hem Türkçe hem de İngilizce bilen personel arayışına girişti.

GÜNDE 245 DOLAR

İş ilanında günlük ücret de açıklandı. SpaceX’in çalışanlara vereceği saatlik ücretler şu şekilde:

Müşteri Destek Görevlisi - Seviye 1: 22.00 dolar / saat - 10 saatlik çalışmada günlük 220 dolar.

Müşteri Destek Sorumlusu - Seviye 2: 24.50 dolar / saat - 10 saatlik çalışmada günlük 245 dolar.
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ARANAN NİTELİKLER NELER?

Lise diploması veya denklik belgesine,

Müşteri destek pozisyonunda 1 yıldan fazla deneyime,

İyi derecede İngilizce ve Türkçeye sahip olmak gerekiyor.

Tatillerde çalışmaya müsait olmalı.

Hawthorne, CA (California / ABD) bölgesinde yaşıyor olmak (uzaktan çalışma imkanı yok).

ERDOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin New York eyaletinde bulunan Türkevi’nde SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ı ağırladı. Musk ile yapılan toplantıda, Starlink hizmeti de masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, Türkiye’de Tesla fabrikasının kurulmasının yanı sıra Starlink hizmetinin başlatılmasını istedi.

 

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i speech kürsüyle senin başvurman mümkün değil hele bir de lise diplomanın bile sahte olduğunu düşünürsek!
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