Türkbükü’ne ücretsiz halk plajı inşa ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla-Bodrum Türkbükü Ücretsiz Halk Plajı yapım işi için ihaleye çıktı. Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; MUĞLA-BODRUM TÜRKBÜKÜ ÜCRETSİZ HALK PLAJI Arkeolojik sit alanında yer alan 1 adet 30981,38 m2 parselde yapılacak. İhale 26.12.2022 tarih ve saat 11:30’da İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek Çankaya Ankara Giriş Kat Toplantı Salonu’nda yapılacak. İş yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim gününde bitirilecek.
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