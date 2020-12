"Türkan Hanım'ın Konağı", eğitimli ve bilinçli karakterleriyle ilgi çekiyor

TRT 1'de günlük olarak yayımlanan "Türkan Hanım'ın Konağı", hafta içi her gün 9.30'da izleyiciyle buluşuyor - Yapımcı Mecit Beştepe: - "Bizim anlatmaya çalıştığımız aile, aslında örnek bir aile. Hayatın içerisinde bir Türk ailesi, Anadolu ailesi. Kültürel değerlerimize uygun bir hayat yaşayan, insanlara daha pozitif mesajlar veren, pozitif davranış ve tutumlar sergileyen, özenilecek bir aile yapısı sunuyoruz. Çünkü toplumun esası aileye dayanır. Aile her şeyin önünde gelir" - Oyuncu Buket Dereoğlu: - "Daha çok, vurdulu kırdılı yapımlara alışmış bir seyirciye, toplumda örnek olan, eğitimli ve bilinçli karakterlerin gösterilmesine ihtiyacımız varmış hakikaten" - Oyuncu Münibe Millet: - "Bütün karakterler, içerisinde mesajlar barındıran olaylara dahil oluyor. Bu yüzden her birimiz, bir masalın parçasıymışız gibi hissediyoruz"