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TürkAkım’ın ikinci hattının yapımına yeniden başladı

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin derin sulardaki kısmının döşenmesine yeniden başlandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:08
TürkAkım’ın ikinci hattının yapımına yeniden başladı

Hollanda’nın Rotterdam Limanı’nda planlı bakım onarım çalışmalarının ardından 20 Haziran’da Karadeniz’e giriş yapan Pioneering Spirit gemisinin, boru döşeme donanımının test edilmesi gibi hazırlık çalışmalarının ardından projenin ikinci hattının inşasına başladı.

Pioneering Spirit gemisi tarafından Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar döşenen ikinci hattın, Karadeniz’de 2 bin 170 metre derinlikten su yüzüne çıkarılmasıyla boru döşeme çalışmalarına bu noktadan devam edildiği belirtildi.

Rus gazını Türkiye’ye, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:08
  1. TürkAkım
  2. doğalgaz boru hattı

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