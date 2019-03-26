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"Türk yüzücüler 2024 ve 2028'e damga vuracak"

- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:- "Ülkemizi, kendisine yakışır bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edeceğiz ama asıl hedefimiz 2024 ve 2028 olimpiyat oyunları" - "Biliyoruz ki 2024 ve 2028'de dünya sahnesine Türk Yüzme Milli Takımı damgasını vuracak"

26 Mart 2019 Salı 11:30
"Türk yüzücüler 2024 ve 2028'e damga vuracak"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ancak asıl hedeflerinin gelecek yıllar olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki 2024 ve 2028'de dünya sahnesine Türk Yüzme Milli Takımı damgasını vuracak." dedi.

Yalçın, 13-14 yaş seçmeleri için geldiği Mersin'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra yüzme alanında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Sporcu sayısını da sürekli olarak artırdıklarını aktaran Yalçın, "Bizim 2017 yılı itibariyle yurt dışı müsabaka sayımız yüzme branşında 10-15 civarındayken, bugün 38 uluslararası müsabakaya katılıyoruz. Bu sayede çocuklarımız daha fazla deneyim ve tecrübeye sahip oldukları gibi yurt dışındaki rakiplerini daha iyi tanıma ve onlarla daha fazla mücadele etmeyi öğrendiler. Yurt içindeki yarışlarımız ise 12'lerdeyken bugün 19'lara 20'lere ulaştı. Ciddi bir rakama ve sporcu katılım sayısına ulaşıyoruz." dedi.

Yalçın, yüzme sporunun ve yüzücülerin gelişmesi adına uzun soluklu planlamalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz ülkemize ve bize yakışanı elbette yapacağız ama yüzme emek isteyen bir spor. Yüzmede hemen bugün yüzdük yarın bunun karşılığını alacağız diye bir şey yoktur. Spor kültürünün içerisinde yüzme kültürünün inşası için çalışıyor ve gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi, kendisine yakışır bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edeceğiz ama asıl hedefimiz 2024 ve 2028 olimpiyat oyunları. Ülkemiz açısından bu büyük bir öneme sahip. Biliyoruz ki 2024 ve 2028'e dünya sahnesinde Türk Yüzme Milli Takımı damgasını vuracak."

Yalçın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A barajını geçen sporcu sayısını da artırmayı hedeflediklerini ve kalabalık kadroyla oyunlara katılmak istediklerini vurgulayarak, Türkiye tarihinde bunun çok nadir olduğunu bildirdi.

Güzel bir altyapı oluşturduklarını ve bunun da karşılığını görmeye başladıklarını dile getiren Yalçın, Derya Büyükuncu'ya ait ve 25 yıl boyunca kırılamayan 200 metre sırtüstü branşına ait 15-16 yaş Türkiye rekorunu Edirne Kupası'nda Berke Saka'nın kırdığını hatırlattı.

Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Yalçın, çok ciddi bir atılım ve yatırım başlattıklarını, kararlı adımlarla güzel çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:30
  1. Mersin
  2. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın

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