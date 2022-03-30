Türk yıldızlarının yeni uçağı HÜRJET olacak!

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Türk Yıldızları'nın pilotları, İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle bir araya geldi.

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET

Türk Yıldızları'nın takım lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyuncuoğlu, gençlere kullandıkları uçaklara, yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları gösterilere ilişkin bilgi verdi.

Türk Yıldızları tarafından kullanılan NF-5 uçağı

Yakın gelecekte gösteri uçuşlarında NF-5 uçakları yerine Hürjet'i kullanacaklarını kaydeden Koyuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz 50 kişilik büyük bir aileyiz. Filo envanterimizde şu an 15 NF-5 uçağımız var. Bize en çok 'neden kendi ürettiğimiz uçakla uçmuyoruz' sorusu geliyor. Tasarımı bitmiş, testleri yapılmış Hürjet, TUSAŞ tesislerinde üretim aşamasına geçti. Yakın bir gelecekte vatan topraklarımızda üretilen milli uçağımızın Türk Yıldızları'nda da uçtuğunu görmeyi heyecanla bekliyoruz. Biz bunun toplantılarına ve simülatör testlerine de katılıyoruz."