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Gündem Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri! İzleyenlerin nefesini kesti
Gündem

Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri! İzleyenlerin nefesini kesti

Türk Yıldızları, Fethiye'de yaptığı muhteşem gösteri ile nefesleri kesti. Yaklaşık 20 bin kişinin katılım sağladığı gösteri sırasında heyecan tavan yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 21:19:00 - 2021-10-24 21:27:32

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"nın Çalış plajı semalarında gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği 30 dakikalık gösteriler sırasında büyük heyecan yaşandı.

21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin son gününde Dalaman Havaalanında konuşlanan 6 jet Fethiye Çalış Plajı semalarında muhteşem bir gösteri sundu. Çalış plajını baştan sona dolduran yaklaşık 20 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist, yaklaşık 35 dakika boyunca muhteşem bir gösteri izledi.

Bazı vatandaşlar teknelerden izledi

Bazı vatandaşlar da gösteriyi tekneleriyle denize açılarak takip etti. Büyük ilgi gören Türk Yıldızlarını izleyebilmek için saatler öncesinden plajı dolduran çok sayıda yerli ve yabancı turist de cep telefonlarıyla bu gösterileri görüntülemeye çalıştı.

Dünyada, 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek tim olan ve şimdiye kadar milyonlarca izleyiciyle buluşan "Türk Yıldızları"nın birbirinden zor ve estetik hareketleri, heyecanla izlenirken, binlerce kişi unutamayacakları dakikalar yaşadılar.

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