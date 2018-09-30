0553 313 94 23

Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlarının, Trabzon'da gerçekleştirdiği gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gösterinin yıldızlarını cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

30 Eylül 2018 Pazar 20:25
Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler, Trabzon sahilindeki Ayasofya mevkisini doldurdu.

Ortahisar BelediyesinceTrabzon Valiliğinin de desteğiyle organize edilen etkinlikte, Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Gösteriyi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü ile çok sayıda vatandaş izledi. Türk Yıldızları'nın uçuşunu tamamlamasının ardından Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı, kokpitten vatandaşlara seslendi.

Öte yandan, gösteri öncesi gerçekleştirilen konserde, Sinan Yılmaz ile Zeynep Başkan sevilen eserlerini seslendirdi.

 

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 20:25
  1. Trabzon
  2. Türk Yıldızları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Referandum sona erdi! Ülkenin ismi belli oluyor
    1. Referandum sona erdi! Ülkenin ismi..
    2. İran, Kuzey Irak'ı top atışlarıyla vurdu
    3. Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle..
    4. Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti
    5. İlk yarıda 3 gol! Ali Koç soyunma..
    6. 3. Lig'de Aurelio rüzgarı!
    7. Meteoroloji bir kez daha uyardı!
    8. Ronaldo tecavüz suçlamasına cevap verdi!
    9. 47 yıl önce kaybolan askere ulaşıldı!
    10. Polise ateş açmıştı! Karar verildi
    11. NASA, Mars için tasarladığı özel aracı..
    12. IKBY'de seçim sonuçlarına hile karıştı!
    13. 30 gündür haber alınamayan Edanur..
    14. 120 bin TL'lik soygun! Hepsini bir..
    15. Manisa'da feci olay! Kadını bina..
    16. Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz..
    17. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    18. Endonezya'da can kaybı bin 203'e..
    19. Soyguncu uzman çavuş koğuşunda enselendi
    20. Cihangir'de hurda arabasının üstünde..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?