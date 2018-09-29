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Türk Yıldızları Rize'de nefes kesti!

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Türk Yıldızları'nın Rize'de gerçekleştirdikleri gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:07
Türk Yıldızları Rize'de nefes kesti!

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibinin, Rize'deki gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibinin yapacağı gösteri için vatandaşlar Rize sahilinde toplandı. Binlerce kişi sahile akın ederken kimileri üst geçitlerin üzerinden, kimileri binaların balkonlardan gösteri uçuşunu heyecanla izledi.  Türk Yıldızları'nın, Rize semalarında yaptığı gösteri izleyenlerden alkış aldı. Nefes kesen gösteride gökyüzünde kalp çizen Türk Yıldızları izleyenlerin beğenisini topladı. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu ardından Türk Yıldızları ekibi Trabzon Havalimanı'na geri döndü.  

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:07
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  • RİZELİRİZELİ46 dk önce
    ZONGULDAK TÜM ÜLKENİN ENERJİSİNİ SAĞLADI BİZ ÜVEY EVLET MIYIZ BİZDE İSTERİZ
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