Türk yerli ve milli üretim! SİPER ve HİSAR devi: hava savunma sistemleri konusunda anlaştı! Rekor sözleşme!

“Türkiye’nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi SİPER Ürün-1’in Seri Üretimi başladı. Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi olan HİSAR Seri Üretim Projesi’nin ise kapsamı genişletilerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ilaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı da projeye dahil edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında başlatılan, “SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni”, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Millî Savunma Bakan Yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile SSB’de düzenlenen törende imzalandı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, imza töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

GÖKVATANIMIZ EN ETKİN ŞEKİLDE KORUNABİLECEK

“Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bölge hava ve füze savunma sistemimiz SİPER, sahip olduğu uzun menzil yeteneği ile bu alandaki ihtiyacımızı karşılayacak kritik önemde bir projedir. SİPER sisteminde kullanılacak olan HİSAR füzesinin de yine azami oranda yerli ve millî imkânlarımızla geliştirilmesi, ayrıca önemlidir.İlk testleri başarıyla gerçekleştirilen HİSAR füzelerimiz sayesinde; SİPER sistemimizin, hava hedeflerine yönelik etki ve mukabelesi artmış olacaktır. Bu ürünler ile Hava Kuvvetlerimizin acil sistem ihtiyaçları karşılanarak Gök Vatanı’mız en etkin şekilde korunabilecektir. Karada, denizde ve havada ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için; böylesine önemli projelerin sayısının daha da artırılması ve kahraman ordumuzun envanterine dâhil edilmesi, bir tercih değil, zorunluluktur.

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un şiirindeki veciz sözünden hareketle, yurdumuza alçakları uğratmamak için bir yandan göğsümüzü siper etmeye daima hazır beklerken, aynı zamanda “SİPER” gibi silah ve sistemlerimizi üreterek savunma kapasitemizi daha güçlü seviyelere taşıyoruz.

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Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ecdadımıza yakışır yeni başarıları, tarihimizin altın sayfalarına yazacağımızdan, Cumhuriyetimizin ikinci asrını, aynı zamanda “Savunma Sanayii Yüzyılı” yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Sonuç olarak Millî Savunma Bakanlığımız; sürdürülebilir yerli ve millî savunma sanayii ekosistemi için kamu kurumlarımızla, vakıf ve özel sektör şirketlerimizle, üniversitelerimizle birlikte omuz omuza çalışmaya devam edecektir.”

Görgün: SİPER ‘şu an için en iyisi’

SSB Başkanı Görgün, İmza Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti:

“ASELSAN-ROKETSAN- TÜBİTAKSAGE İş Ortaklığı ile; yüksek irtifa ve uzun menzilde hava soluyan hedefler, seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatlara karşı etkin bir hava savunma sistemi geliştirilmesi amacıyla başlattığımız SİPER Projesi kapsamında ASELSAN–Roketsan sorumluluğundaki Ürün-1 sisteminin kabul faaliyetlerine başladık. 2024 yılı ortasında sistemlerimizi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz İmza Töreni ile SİPER Ürün-1 Sisteminin seri üretimine başlıyoruz.

Diğer taraftan başkanlığımız ve ASELSAN arasında devam etmekte olan HİSAR-A ve HİSAR-O Projelerinin Tasarım ve Geliştirme Dönem-1 Sözleşmeleri kapsamında birçok yerli savunma sanayii firmamızın imkân ve kabiliyetlerini kullandık. Tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetlerini tamamladığımız sistemleri 2021 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim ettik. HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında bugün imzasını gerçekleştireceğimiz sözleşme ile; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mız da projeye dahil olacaktır.

Hava savunma meselesi, savunma sanayi olarak en çok üzerinde durmamız gereken, beka meselesi niteliğinde bir konudur. Ülkemizin her alanda elde ettiği kazanımların, altyapıların, korunması bu sistemlerimiz sayesinde mümkün olacaktır. şunu asla unutmayın; HİSAR’ımız da SİPER’imiz de sadece ve sadece “şu an için” en iyisi. Uzay seviyesine de uzanan, oradaki hakimiyet ve caydırıcılığımıza katkı sunan sistemler için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de ifade ettiği gibi; bize çeşitli bahanelerle hava savunma sistemi vermeyenlere de “hava savunma sistemi satacak noktaya” geleceğiz.

Sahada ve masada güçlü Türkiye imajımızı destekleyecek her iki projemizin de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

SİPER Sisteminin Özellikleri

ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER sisteminde, 100+ kilometre menzile sahip ÜRÜN-1 Füzesi kullanılıyor. Gelecek yıl ÜRÜN-1 Füzesi ile envantere girecek sistem, ilerleyen dönemde 150+ kilometre menzilli ÜRÜN-2 Füzesi başta olmak üzere farklı ‘önleyicilerle’ teçhiz edilecek.

SİPER teslimatlarına, 2024 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik olarak başlanılacak.

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonuFüzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Zorlu şartlarda görev yapabilme

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

Gömülü simülasyon

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

HİSAR’da 2025-2028 Bandında

Sözleşme kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik olarak 2025-2028 yılları arasında ek HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ teslimatları gerçekleştirilecek.