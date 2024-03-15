Türk yardım kuruluşlarından Gazze çıkarması! Yardımlar böyle gönderiliyor

Dünya Müslümanları bu yıl mübarek Ramazan ayına büyük bir acı ve buruklukla girdi. Filistin'e yıllardır her türlü zulmü uygulayan İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir katliam uygulamaya başladı. Hava, kara ve denizden saldırılarını her geçen gün arttıran İsrail, 5 aylık süreçte 12 binden fazlası çocuk, 8 bin 500’ü kadın olmak üzere 30 binden fazla insanı katletti.

İsrail yönetimi hayatta kalan insanların açlık ve ölümle mücadelesini izlerken, Filistin'de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Özellikle gıdaya ulaşım konusunda Gazzeliler büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.



Gazze'de hayat zor şartlar altında devam ederken Türkiye; Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları ve yardım kuruluşlarıyla bu süreçte Gazze halkının yanında yer almaya devam ediyor. İsrail'in yardımları engelleme ve Gazzelileri açlığa mahkum etme çabalarına rağmen Türk vakıf ve yardım kuruluşları Türk halkından aldıkları bağışları, Türkiye'den Gazze'ye gerek hava gerekse deniz yoluyla gönderebilmek için seferber olmuş durumda.



Bazı sosyal medya hesapları üzerinden Gazze'ye yardımı engellemenin önüne geçmek için provokatif girişimlerde bulunulsa da Türk yardım kuruluşları mübarek Ramazan ayı boyunca da Filistin halkına yardımlarını aralıksız sürdürmeye devam edecek. Peki bu yardımlar İsrail'in engellemelerine rağmen Filistin'e nasıl ulaştırılacak? Ramazan ayı boyunca Gazzelilere ulaşacak Türk yardım kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Gazze'de yapılan yardımları ve devam eden yardım süreçlerini anlattı.

AFAD HAVA KÖPRÜSÜ OLUŞTURDU, GEMİLER GÖNDERDİ

Haber 7'nin haberine göre; 7 Ekim'de Filistin-İsrail savaşının başlamasının ardından toplanan yardımlar AFAD koordinasyonunda özellikle Mısır ve Ürdün üzerinden Gazze'ye sokuluyor. AFAD, bölgeye ilk günden itibaren hava köprüsü oluştururken 13 hava aracı ve 7 gemi seferi ile Filistin halkına insani yardımları ulaştırdı.

Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada "AFAD koordinasyonunda hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin ve uluslararası yardım kuruluşları iş birliğinde gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 40.000 tonun üzerindedir." denildi.



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Bugüne kadar AFAD koordinasyonunda gönderilen insani yardımların listesi şu şekilde;

8.477 TON GIDA

26.067 TON UN

49.418 ADET BATTANİYE

1.151 ADET JENERATÖR

167.518 HİJYEN SETİ

214 TON HİJYEN MALZEMESİ

8 SAHRA HASTANESİ

53 AMBULANS

242 TON TIBBİ MALZEME

2 UMKE ARACI

1 FORKLİFT

3 MOBİL MUTFAK

2.169 TON İÇME SUYU

17.222 UYKU TULUMU

2.770 ÇADIR

424.692 ADET GİYSİ

56.233 BARINMA MALZEMELERİ (yorgan, çarşaf, yastık vb.

1.083 OYUNCAK SETİ

TÜRK KIZILAY'I, MISIR VE FİLİSTİN KIZILAYI İLE BİRLİKTE YARDIMLARI ULAŞTIRIYOR

Bölgede en etkin kurumlardan biri de şüphesiz ki Türk Kızılay'ı. Türk Kızılay'ı başı dertte olan herkeste olduğu gibi Gazze halkının yanında oluyor ve olmaya devam ediyor.

Gazze'de yapılan son yardımları aktaran Bağışçı İlişkileri ve Kaynak Geliştirme Direktörü Cengizhan Salih, olayın patlak vermesinden itibaren insani yardım diplomasisi ve tedarik zinciri kurmayı hedeflediklerini ve kurduklarını söyledi. Şu anda Mısır, Filistin ve Türk Kızılay’ının koordine şekilde yardımları ulaştırdığını söyleyen Salih, süreci şu şekilde aktardı;



Biz buradan yardımları topluyoruz, bu yardımları gemi ile Mısır’a gönderiyoruz. En son gönderdiğimiz gemi şu ana kadar gönderdiğimiz en büyük gemiydi. Yaklaşık 3 bin tona yakın faydalı yük ve insani yardım vardı. Tabi gönderdiğimiz tüm ürünlerin içeriye girecek standartlarda olması lazım. Daha sonra bu malzemeler Mısır Kızılay’ı ile birlikte bizim ekibimiz, malzemeleri tırlara yüklüyorlar. Refah sınır kapısında kontrol ediliyor İsrailliler tarafından. Oradan geçtikten sonra Filistin Kızılay’ına teslim ediliyor. Filistin Kızılay'ı ekipleri de bunun bölgedeki dağıtımını sağlıyor.

Gazze'ye son gönderilen geminin bugüne kadar giden en büyük gemi olduğunu ekleyen Salih, "İçinde 3 tane mobil mutfak var. İçerde de aşevlerimiz var. Orada kazan kazan yemekler pişiyor, ancak milyonlarca insan var. Bu yardımlar yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

BAĞIŞLAR KAHİRE'DEKİ LOJİSTİK MERKEZİNDE TOPLANIYOR

Filistin-İsrail savaşının başladığı günden bu yana Gazze halkının yanında olan ve Ramazan ayı boyunca da İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Filistinlilerin yanında olmaya devam eden kurumlardan bir diğeri de Deniz Feneri Derneği oluyor. Deniz Feneri Derneği ekipleri de Gazze'de insanlara umut olmak için seferber olmuş durumda. Deniz Feneri Derneği, toplanan bağışlarını sıcak yemek ve gıda paketleri olarak Ramazan ayında da Gazze halkına ulaştırıyor.

Toplanan bağışları Kahire'de bulunan lojistik merkezinde hazırlayan Deniz Feneri Derneği ekipleri, AFAD koordinasyonundaki gemilerle de yardımlarını Filistin'e gönderiyor. Deniz Feneri Derneği dün de temel ihtiyaç malzemeleri, konserve kahvaltılık yüklü bir TIR'ı daha Refah Sınır kapısına doğru gönderdi.

GAZZE'YE YARDIM GÖTÜRME YÖNTEMLERİ

Gazze'ye yardım ulaştırma konusunu detaylı bir şekilde anlatan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Filistin'e yardım yapmanın önüne geçecek bir takım emarelere karşın yardımların ulaşmasına ilişkin bilgi verdi.

Cengiz "'Gazze'ye hiçbir yardım girmiyor' şeklinde kara propaganda yapılıyor. Yardım yapmanın önüne geçecek bir takım emareler özellikle sosyal medyadan yayılıyor. Biz bir şekilde Türkiye'nin yardım kuruluşları olarak hem Mısır'dan merak edildiği için açıklama yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Gazze'ye yardımlar şu şekilde sokulabiliyor; AFAD Mersin Limanı'ndan STK'lar üzerinden toplanan yardımları Mısır'ın Ariş Limanı'na götürüyor ve orada Mısır'ın Kızılay'ına teslim ediyor. İsrail'in izin verdiği ve planladığı çerçevede yardımlar Refah'tan Gazze'ye girmiş oluyor" dedi.

Gazze'ye yardım diğer yardım ulaştırma yöntemlerini de paylaşan Cengiz sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Diğer bir yardım gönderme yönteminin Filistinli kardeşlerimizin Türkiye'de kurduğu STK'lar üzerinden yapıldığını belirten Cengiz, "İstanbul'da Filistinli kardeşlerimizin STK'larının merkezleri var. Onlara biz toplamış olduğumuz yardımları nakit olarak aktarıyoruz. Onlar projeler yapıyorlar ve bir şekilde satın alma yapma suretiyle tüccarlar üzerinden Gazze'nin içinde de bu kardeşlerimiz yardım dağıtıyorlar."



Yardımın bir başka yolu da yine Türkiye'deki STK'lar olarak Mısır'a gidiyoruz. Mısır'da bir partner kuruluş üzerinden satın alma yapıyoruz. Oradan yardım malzemelerini TIR'lara yükleyip Refah'a gönderiyoruz. Bu şekille de yaklaşık 2-3 hafta arasında Kahire'den yüklenen bir TIR, kısıtlı da olsa Gazze'ye girme imkanı buluyor.

TÜM İNSANİ YARDIMLAR BİR ŞEKİLDE GAZZE'YE ULAŞIYOR

Gecikmeli de olsa kısıtlı da olsa hemen hemen tüm insani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştığını söyleyen Cengiz, toplumumuzun yardım duygusunun ölmemesi için bu gerçeğin Türk halkına anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Cengiz "Aynı zamanda Ramazan'ın başlamasıyla birlikte de Filistinli kuruluşlar üzerinden de sıcak yemek dağıtımları yapmaya başladık. Deniz Feneri olarak söyleyeyim ben, 3 ayrı bölgede 4 bin kişiye her gün sıcak yemek çıkartacak bir pozisyonu elhamdülillah yakaladık." açıklamasında bulundu.

İHH: GÜNDE 85 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK VERİLİYOR

Gazze'de devam eden çalışmalarını aktaran İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek, krizin ilk anından bu yana hem sıcak yemek dağıtımı, gıda dağıtımı, diğer ihtiyaçların dağıtımı gibi tüm desteği verdiklerini belirterek yardımların Gazze'ye Ürdün ve Mısır üzerinden gönderildiğini söyledi. Özbek, Gazze'nin farklı bölgelerinde oluşturdukları mutfaklarla günde ortalama 85 bin kişiye sıcak yemek verdiklerini ve sıcak yemek dağıtımının Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini söyledi.

Bölgede İsrail yönetimi nedeniyle yardımları ulaştırma konusunda zorluklar çektiklerini belirten Özbek, "Özellikle Mısır Refah Sınır Kapısı'nda yardımların geçmesi çok yavaş ilerliyor. Günde 700 TIR ihtiyacı varken şu an ortalama 70 TIR geçiyor, 50 tır geçiyor. Bu da aslında ihtiyacın çok altında. Bu şekilde olduğunda da insanlar daha az öğün tüketerek hayatlarını sürdürmeye çalışıyor." dedi.

"MAVİ MARMARA GİBİ BİR GEMİ GÖNDERECEĞİZ"

Özbek, toplanan bağışları AFAD'la birlikte bölgeye gönderdiklerini belirterek Mavi Marmara organizasyonuna benzer bir oluşum içerisinde olduklarını şu sözlerle anlattı;



Mavi Marmara sürecinde olduğu gibi bir gemi organizasyonumuz olacak inşallah. Bu ayın sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz bunu. Hem insani yardım olacak içinde hem de dünyanın farklı aktivist insanlarının olduğu Gazze'yi daha fazla gündem yapmak için bir organizasyonun içerisinde olacağız. Bununla alakalı gemi satın alım süreçleri gerçekleştiriliyor.

İDDEF KAHİRE'DE LOJİSTİK MERKEZİNDEN GAZZE'YE ULAŞIYOR

İDDEF Gazze'ye yönelik soykırımın başlatıldığı 7 Ekim'den bu yana "Gazze İçin Harekete Geç" sloganıyla yardımlarını bölgeye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İDDEF, 2011 yılından bu yana eğitim, insani yardım, kalıcı eser ve kalkınma projeleriyle bulundukları Gazze'de şimdi yardım çalışmalarıyla öne çıkıyor.

İDDEF, ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan Ol' anlayışıyla topladığı bağış, zekat ve fitreleri bölgeye ulaştırırken, kendi fırınlarında ürettikleri günlük 50 bin ekmek ve 9 bin kişilik sıcak yemekle Gazze'de bulunuyor. Sahada 3 İDDEF ambulansının görev yaptığı Gazze'de günde 30 bin kişiye ise su artıma tesislerinden sağlıklı su sağlanıyor.

Mısır’ın başkenti Kahire’de oluşturulan İDDEF Acil Yardım Lojistik Merkeziyle Gıda, kışlık kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeler depodan tırlarla Gazze’ye düzenli olarak ulaştırılıyor.

SADAKATAŞI: YARDIMLAR BÖLGEDEKİ TEMSİLCİLER VE MISIR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Birlikte Bereketli Olsun’’ çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkede gerçekleştirecek. Sadakataşı Derneği'nden Ufuk Oruç, bölgede Sadakataşı'nın gönüllü temsilcilerinin olduğunu belirterek Gazze'deki yardımları Mısır üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi. Oruç "Mersin tarafından TİKA önderliğinde gelen gemilerimiz var. Gelen yardımları buradaki tırlar ile bölgeye taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan ayında her gün 10 bin insana iftar verildiğini söyleyen Oruç "İnşallah Ramazan bayramında da bayramlık dağıtmayı hedefliyoruz. Dağıttığımız bu iftarlıklar sizin bizim gibi insanların gönderdiği yardımlar ile yapılıyor." şeklinde konuştu.

HASENE VAKFI: 100 ÜLKEDEN GAZZE'YE YARDIM GÖTÜRÜYORUZ

Gazze'deki mazlumların yanında olmaya devam eden yardım kuruluşlarından biri de Hasene Vakfı olarak öne çıkıyor. Filistin'deki yardımlarını Hasene Vakfı Başkanı Bekir Altaş, 2020 yılında BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile bir anlaşma imzaladıklarını ve anlaşma çerçevesinde Ürdün, Lübnan, Suriye başta olmak üzere yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

7 Ekim'den itibaren Gazze'nin yanında daha çok olmaya çalıştıklarını belirten Altaş, Hasene olarak gıda, temiz su ve acil yardım çalışması yaptıklarını söyledi. Altaş ortalama 100 ülkeden Gazze’ye yardım toplayarak Gazze'ye götürdüklerinin de altını çizdi.

HASENE'DEN GAZZE'DE ÖZEL PROJE

Gazze'de hazırlandıklarını özel bir çalışma hakkında bilgi veren Altaş şu sözleri sarf etti;



Gazze’deki UNRWA temsilcileriyle yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda gıda ve temiz su dışında neler yapabiliriz, çalışmalarımızı hızlandırmaya çalışıyoruz. Özel bir proje var; Kayıp çocukları bulmak, annesini babasını kaybetmiş çocukların aileleriyle kavuşturulması. Ama o süreç içerisinde bakıcı olacak, bu çocuklara sahip çıkabilecek aileleri tespit etmek ve maddi destek vermek. Avrupa’daki çalışmalarımızdan hareketle bu konuda bizim çok ciddi tecrübelerimiz var.

TUVALET BÜYÜK İHTİYAÇ

Gazze'de en büyük problemlerden birinin de tuvalet problemi olduğunu söyleyen Altaş, UNRWA'nın ‘12 bin insana 10-20 tane tuvalet sunabiliyoruz’, dediğini belirterek "Avrupa’dan Türkiye’den seyyar tuvaletlerin götürülmesiyle alakalı araştırmalarımızı yaptık. Bunların hepsi İsrail’in iznine tabi. UNRWA üzerinden bu durumu bildirmiş olduk. İsrail tarafı kabul ederse şu anda hızlı bir şekilde temin edebildiğimiz 150 kadar seyyar tuvaleti götürmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Filistin'de ambulansın da çok ciddi ihtiyaç olduğunu söyleyen Altaş, "Onlar da izne tabi. Spesikasyonları istediler, gönderdik şimdi onların izninin çıkmasını bekliyoruz. İzin çıkarsa eğer ambulans göndereceğiz. Şu anda sınırda konserve etlerimiz bekliyor. Bu hafta içerisinde onları da Gazze'ye sokacağız." dedi.