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Kadın - Aile Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği
Kadın - Aile

Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği

Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 17:05:00 - 2021-12-12 17:17:05
Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği

Hatay'da mozaik sanatının buluşturduğu Türk ve Suriyeli iki kadın, yurt dışına mozaik eserler satmaya başladı. Sosyal medya üzerinden tanışan iki kadın, birlikte kurdukları mozaik atölyesinde 40 kişiye istihdam sağlıyor. Merkez Antakya ilçesinde yaşayan Zemzem Gök (sağda) kendisi gibi mozaik sanatına ilgi duyan Suriyeli Fatma Dendüş (solda) ile yaklaşık 3 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

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