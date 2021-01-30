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Dünya Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan'da
Dünya

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan'da

Azerbaycan’ın Ağdam kentinde kurulumu tamamlanan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:50:00 -
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan'da

Dağlık Karabağ'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan açıklamada, merkezde görev yapacak Türk askerlerinin Azerbaycan'a geldiği duyuruldu.

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