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Aktüel Türk ve Rus askeri heyetlerinden "İdlib" toplantısı
Aktüel

Türk ve Rus askeri heyetlerinden "İdlib" toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı: - "Türk ve Rus askeri heyetleri, bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:38:17 -
Türk ve Rus askeri heyetlerinden "İdlib" toplantısı

ANKARA (AA) - Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bir araya gelecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durum ele alınacak.

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