Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bugün gerçekleştiriyor.

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye’ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru harekete geçti. Bölgeye ulaşan birlikler Fırat'ın doğusuna geçmeye başladı.





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