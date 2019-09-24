Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bugün gerçekleştiriyor.24 Eylül 2019 Salı 08:56
ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye’ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru harekete geçti. Bölgeye ulaşan birlikler Fırat'ın doğusuna geçmeye başladı.
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