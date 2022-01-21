Türk uzay üssünü gören Nayib Bukele espriyi patlattı: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’yi (TUSAŞ) ziyaret etti. El Salvador heyetine, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, ''El Salvador Cumhurbaşkanı Sn. Nayib Bukele'nin şirketimizi ziyaretleri kapsamında El Salvador ile Uzay ve Uydu Sistemleri konusunda işbirliği anlaşmasına imza attık. İki ülke için hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.
Bukele'den esprili paylaşım
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, TUSAŞ'ın paylaşımını alıntılayarak, ''Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!'' ifadeleriyle esprili paylaşımda bulundu.