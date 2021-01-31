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Dünya Türk üssünün de bulunduğu başkentteki saldırıyı o terör örgütü üstlendi!
Dünya

Türk üssünün de bulunduğu başkentteki saldırıyı o terör örgütü üstlendi!

Afrika ülkesi Somali'nin Türk üssünün de bulunduğu başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Olayda hayatını kaybedenlerin olduğu öğrenilirken Somalili yetkililerden ise saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:39:00 -
Türk üssünün de bulunduğu başkentteki saldırıyı o terör örgütü üstlendi!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Afrik Otel'e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiğine dair henüz açıklama yapılmazken, terör örgütü Eş-Şebab, kontrolündeki Al Andalus radyo istasyonu aracılığı ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü, bombalı saldırının ardından teröristlerin otele girdiklerini öne sürdü.

Görgü tanıkları olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, hızla giden bir aracın otel ve kontrol noktası yakınlarında kendini patlattığını belirtti.

Operasyonlar devam ediyor

Polis Sözcüsü Sadık Ali yaptığı açıklamada, otelde bulunan çok sayıda kişinin kurtarıldığını ifade etti. Ali, teröristin bombalı araçla otele saldırdığını ve saldırıda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Sözcü Ali, bölgede operasyonun devam ettiğini, saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri otelin bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı.

Somalili yetkililerden ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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