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Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan kanalın cezası kesildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'ya yanlısı yayınlarıyla dikkat çeken NRT TV'nin Duhok ofisini kapattı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:14
Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan kanalın cezası kesildi

Irak'ın Süleymaniye merkezli NRT TV, yaptığı açıklamada, Duhok kentinde yer alan ofislerinin emniyet güçleri tarafından basıldığı ve kapısına  kilit vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ofis bünyesinde çalışan muhabirlerin de gözaltına alındığı  ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

NRT TV, dün Duhok'un Şeladize bölgesinde Türk üssüne gerçekleştirilen  provokatif saldırıda halkı kışkırtıcı yayın politikasıyla tepkileri üzerine  çekmişti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında  prensip gereği medyanın çalışmasına engel olmadıklarını ancak halkın huzurunun  kaçıracak her türlü girişimi engelleyeceklerini belirtmişti.

Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid, NRT TV'nin sahibi  bulunuyor.

Irak'ın kuzeyinde dün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirilmiş, kısmi araç ve malzeme  hasarı meydana gelmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 07:13
  1. ırak
  2. NRT TV
  3. PKK

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