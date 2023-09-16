Türk ürünleri e-ticarette bu ülkelere açılacak!

Geçtiğimiz günlerde e-ihracat yapan yararlanıcı firmalara yeni destek paketleri açıklayan Ticaret Bakanlığı, şimdi de Türkiye’nin e-ihracattaki rotasını çizdi. Türk ürünlerinin yer bulabileceği potansiyel pazarların e-ticaret ekosistemlerinin genel durumunu yansıtan rapor aynı zamanda önemli fırsatları da vurguluyor.

Payı yüzde 10'lara çıkarılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 10’a çıkarılmasına yönelik hedefin 26 milyar dolara denk geldiğini söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu, önümüzdeki dönemlerde 50 milyar dolarlık bir hacme tekabül ediyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Yeni pazar hedefleniyor

Türk ürünlerinin yer bulabileceği potansiyel pazarlar hakkında detaylı e-ticaret analizlerini içeren rapor, ihracat alanında yeni fırsatların yakalanması, ihracatçıların küresel pazarlarda rekabet edebilirliğinin artırılması, yüksek katma değerli ürünlerin e-ihracat yoluyla ihracatının artırılması ve Türkiye’nin e-ihracat sektöründeki rolünün güçlendirilmesi adına önemli adımların önünü açma rolünü üstleniyor.

Aralarında ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Birleşik Krallık, Çin, Endonezya, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İspanya, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Rusya, Şili, Suudi Arabistan, Tayland, Vietnam’ın da bulunduğu farklı ülkelerin potansiyelleri ve eğilimlerini inceleniyor.

Stratejik bir yol haritası

Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Ülkeler Stratejisi”ni merkeze alarak e-ihracat özelinde belirlenen potansiyel ülkelere yönelik hazırladığı çalışma; ihracatçıların potansiyel pazarlara yönelik strateji ile yol haritalarını oluştururken ihtiyaç duyabilecekleri her bilgiye tek bir kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Çalışma, aynı zamanda ülkemizin genel ihracatı içinde halihazırda yüzde 1 olan e-ihracatın payının yüzde 10’a çıkarılması hedefine de hizmet ediyor.

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