Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç
Ticaret ortaklarımızdan en büyüğü olan Hollanda ülkesi kararı aldı. Türkiye'den bazı ürünlerin ihracatı için yeni bir ilan daha geldi. Hollandalılar o ürünü satın almak istiyor.
Hollanda, dünyanın en büyük 4’üncü ihracatçısı ve 6’ncı ithalatçısı konumunda bulunuyor. 2019 yılında Türkiye, Hollanda'ya 5,76 milyar dolarlık ihracat yaparken, Hollanda'dan 3,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu yılda 8,9 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Hollanda, Türkiye'nin en büyük onuncu ticaret ortağı oldu.
Türkiye'nin Hollanda'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler arasında ise otomotiv, mineral yakıtlar ve yağlar, giyim ve aksesuarlar bulunuyor. Bu dönemde her biri yüzde 10 ve üzeri büyüme gösteren bu sektörler arasında mineral yakıtlar ve yağlar, yıllık ortalama yüzde 50 büyüme ile en fazla artış gösteren sektör konumunda yer alıyor.
Bugün ise Türkiye ile ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe dayandığı bilinen Hollanda’dan Türkiye’deki üreticilere bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den alüminyum folyo satın alacağını belirtti.
Ekonomi
Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız
Ekonomi
Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Otomotiv
İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı
{relation id:1843693 slug:'tcg-kinaliada-japonya-seferine-cikti-zorlu-yolculugu-tam-45-ay-surecek-en-yeni-turk-korveti'}