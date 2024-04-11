Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç

Hollanda, dünyanın en büyük 4’üncü ihracatçısı ve 6’ncı ithalatçısı konumunda bulunuyor. 2019 yılında Türkiye, Hollanda'ya 5,76 milyar dolarlık ihracat yaparken, Hollanda'dan 3,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu yılda 8,9 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Hollanda, Türkiye'nin en büyük onuncu ticaret ortağı oldu.

Türkiye'nin Hollanda'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler arasında ise otomotiv, mineral yakıtlar ve yağlar, giyim ve aksesuarlar bulunuyor. Bu dönemde her biri yüzde 10 ve üzeri büyüme gösteren bu sektörler arasında mineral yakıtlar ve yağlar, yıllık ortalama yüzde 50 büyüme ile en fazla artış gösteren sektör konumunda yer alıyor.

Bugün ise Türkiye ile ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe dayandığı bilinen Hollanda’dan Türkiye’deki üreticilere bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den alüminyum folyo satın alacağını belirtti.

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