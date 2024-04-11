  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye 11 Nisan Perşembe günü orasıyla ilgili tarihi bir petrol müjdesi verilecek! Tüm ülkeye hayırlı olsun

Emekli istihbaratçı Baykar ile ilgili 'Bu neyin nesi?' dedi ve ilk kez açıkladı: İsrail bundan korkuyor

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Destici'den İsrail çağrısı! Topyekün ambargo uygulanmalı

Son dakika... Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'ya bomba yağdı: 5 terörist ex

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Emniyet müdüründen DEM'li vekile şamar

Ünlü banka son altın tahminini duyurdu! Duyan cumartesi sabahı koşa koşa kuyumculara gidecek

Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

ABD'de ilk kez suçlunun ebeveynleri cinayetten sorumlu tutuldu! Sınıf arkadaşlarını öldürmüştü!

Taksim'de devleti hedef alan İsrail protestosuna tepki: 28 Şubat'ta bile polise karşı bunu yapmadık!
Ekonomi Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç
Ekonomi

Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç

Yeniakit Publisher
2024-04-11 10:15:00 - 2024-04-11 10:18:31
Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç

Ticaret ortaklarımızdan en büyüğü olan Hollanda ülkesi kararı aldı. Türkiye'den bazı ürünlerin ihracatı için yeni bir ilan daha geldi. Hollandalılar o ürünü satın almak istiyor.

Hollanda, dünyanın en büyük 4’üncü ihracatçısı ve 6’ncı ithalatçısı konumunda bulunuyor. 2019 yılında Türkiye, Hollanda'ya 5,76 milyar dolarlık ihracat yaparken, Hollanda'dan 3,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu yılda 8,9 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Hollanda, Türkiye'nin en büyük onuncu ticaret ortağı oldu.

Türkiye'nin Hollanda'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler arasında ise otomotiv, mineral yakıtlar ve yağlar, giyim ve aksesuarlar bulunuyor. Bu dönemde her biri yüzde 10 ve üzeri büyüme gösteren bu sektörler arasında mineral yakıtlar ve yağlar, yıllık ortalama yüzde 50 büyüme ile en fazla artış gösteren sektör konumunda yer alıyor.

Bugün ise Türkiye ile ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe dayandığı bilinen Hollanda’dan Türkiye’deki üreticilere bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den alüminyum folyo satın alacağını belirtti.

Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı
Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı

Ekonomi

Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!
Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Ekonomi

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!
Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Ekonomi

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız
Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Ekonomi

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Ekonomi

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı
İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı

Otomotiv

İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı

{relation id:1843693 slug:'tcg-kinaliada-japonya-seferine-cikti-zorlu-yolculugu-tam-45-ay-surecek-en-yeni-turk-korveti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23