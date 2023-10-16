Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) organize ettiği ‘Invitation Only Europe’ kapsamında Amsterdam’da Avrupalı alıcılarla buluştu. Hollanda özelinde tüm Avrupa’ya ihracatlarını artırmak istediklerini belirten EVSİD Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar, “Örneğin Hollanda 4,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu ithalatın yüzde 40,2’lik kısmını Çin’den yapıyorlar. Türkiye’nin payı ise yüzde 1,8. Bu oranı yüzde 10 seviyelerine çıkarsak dahi ihracatımıza çok büyük katkı sağlamış olacağız. ” dedi.

Net ihracatta ikinciyiz

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak 2022 yılı itibarıyla 3.5 milyar dolarlık ihracata imza attıklarının altını çizen Beyhan Baycar, “Türkiye ihracatında payımız çok fazla gözükmese de dünya ölçeğinde sektörümüzde Çin, Almanya, İtalya ve Hollanda’dan sonra 5. büyük ihracatçı konumundayız. Üstelik sektör bazında net ihracat rakamlarına bakıldığında, yani ithalatın payını çıkarttığımızda Çin’den sonra en büyük ihracatçıyız.” yorumunu yaptı.

Zorlu bir yıl

2023 yılı ihracat beklentileri hakkında da bilgi veren Baycar, “2023 bizim için zorlu bir yıl oldu. Bir yandan enerji ve işgücü maliyetlerinin TL bazında artması, diğer yandan kurlardaki artışın sınırlı kalmasının döviz bazında maliyetlerimize olumsuz yansıması nedeniyle rekabet gücümüzü belirli ölçüde kaybettik.Tüm bu nedenlerden dolayı 2023 yılı ilk 8 aylık dönemde ihracatta yüzde 4.9’luk bir düşüş yaşandı. Ancak yılın sonuna doğru 2022 ihracat rakamını yakalayacağımızı ve hatta az da olsa üzerine çıkacağımızı umuyoruz.” diye konuştu.