Türk Traktör'den 1,94 milyar lira net kâr!

Türk Traktör (TTRAK) 2024 ikinci çeyrek döneminde 15,67 milyar TL satış geliri elde etti. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23 azalma gösterdi. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti; bu oran, bir önceki çeyrekte yüzde 24, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 27 idi. Brüt kâr marjındaki düşüş, maliyetlerin satış gelirlerindeki azalmaya göre daha yavaş düşmesinden kaynaklandı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 2,88 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 35, çeyreklik bazda ise yüzde 13 azaldı. FAVÖK marjı, aynı dönemde yüzde 18,40 seviyesinde olurken, bir önceki çeyrekte yüzde 18,63, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 23,38 olarak kaydedildi. FAVÖK marjındaki yıllık gerileme, esas faaliyet kâr marjındaki yüzde 5,4 puanlık düşüşten kaynaklandı.

Altı aylık kâr 3,8 milyar lira

2024 yılının ilk altı ayında TTRAK, 3,8 milyar lira net kâr açıkladı; bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir düşüşü temsil ediyor. Aynı dönemde şirket, yıllık yüzde 9 azalışla 33,6 milyar TL satış geliri elde etti. FAVÖK ise 6,20 milyar TL'ye düşerek yıllık yüzde 16 azaldı. Net kârdaki bu gerileme, satış gelirlerindeki düşüş ve faaliyet giderlerindeki yüzde 20 artıştan kaynaklandı. Ayrıca, geçen yılın aynı döneminde net finansman geliri yazan şirket, bu yıl net finansman gideri yazdı. Muhasebe gereği oluşan parasal pozisyon zararı da net kârdaki düşüşü artırdı.

Şirket, yılın ilk yarısında yüzde 23,28 brüt kâr marjı elde etti; bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 23,61 idi. FAVÖK marjı yüzde 18,43 olurken, geçen yıl yüzde 20,10 seviyesindeydi. Net kâr marjı ise yüzde 11,39 olarak gerçekleşti (geçen yıl yüzde 13,90).

Türkiye traktör pazarı 2024'ün ilk yarısında yüzde 20 daraldı, 2023'te ise yüzde 16 büyümüştü. TTRAK, yılın ilk yarısında traktör üretimini yüzde 5 azalışla 24,920 adet seviyesine çekti. Türkiye genelinde traktör üretiminin yüzde 59'unu TTRAK gerçekleştirdi. Pazar payı yüzde 44,4'ten yüzde 48,3'e yükseldi. Toplam satışlar yüzde 5,2 düşerek 25,789 adede geriledi.

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Yurtiçi yerli traktör satışları yıllık yüzde 2 artarken, ihracat yüzde 17 azaldı. Türkiye Traktör pazarı 2024 ilk yarısında yüzde 20 daraldı. Pazar 2023 yılında yüzde 16 büyümüştü.

2024 yılının sonunda şirketin 914 milyon TL net borcu bulunuyor. 2023 sonunda 8,174 milyon TL net nakit pozisyonunda olan TTRAK, net borçlu konuma geçti. Ancak bu borç seviyesi oldukça düşük olup, risk teşkil etmemektedir. Net borç/FAVÖK oranı yıllık bazda 0.08x seviyesinde

2024 Beklentileri

Şirket yatırımcı sunumunda 2024 beklentilerini paylaştı. Buna göre Türkiye Traktör Pazar büyüklüğünü 58K-64K adet olarak bekliyor (2023: 78K adet). Buna göre toplam pazarda 2024 yılında yaklaşık yüzde 22 daralma bekliyor.

İhracat satışları ise 13 bin 500 bin-15 bin adet olarak bekleniyor (2023: 16 bin adet). Buna göre ihracat tarafında yüzde 9-10 adet bazında daralma beklentisi görülüyor. İç piyasa satış beklentisi ise 30 bin-33 bin adet seviyesinde (2023: 36 bin adet). Buna göre iç piyasada adet bazında yüzde 12,5 daralma bekleniyor.