Türk toplumuna hakaret etmişti! Cihan Kolivar gözaltına alındı
Katıldığı bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyerek Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.
Katıldığı yayında ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparken "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyerek Türk halkına hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.
Öte yandan tepkilere neden olan Kolivar'ın sosyal medya paylaşımlarında da benzer bir tutumu sürdürdüğü ortaya çıktı.
Türk toplumuna hakaret
Kolivar: "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. diyen Kolivar "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor"
Sosyal medyada AK Partililileri aşağıladı
Yaptığı yorumlar nedeniyle büyük tepki seçen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sicili kabarık. Cihan Kolivar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.
Kolivar'ın CHP'li isimlerin tweetlerini alıntılayarak hükümete ve AK Parti seçmenini aşağılayıcı tweetler paylaştığı görüldü.
Ekonomi
Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler