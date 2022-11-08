  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karadeniz fıkrası gibi apartman! Gören, bir kere daha dönüp bakıyor

Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL’yi bugün hesaplara yatıracaklar

29 kişiden ikisi öldü! Türkiye için çok önemli uyarı

Türk SİHA'larına görülmemiş kabiliyet entegre edildi! Dünyada eşi benzeri yok... Yunan korkudan titreyecek

Macron'a tarihi kapak! Ha bu da sana ders olsun

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı

İYİ Partili isim, dansözlere taş çıkarttı! “Bahçeli” iddiası fos çıkınca bakın nasıl kıvırdı

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şok mesaj! Resmen yer yerinden oynayacak

Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li belediyeler için çember daralıyor!
Gündem Türk toplumuna hakaret etmişti! Cihan Kolivar gözaltına alındı
Gündem

Türk toplumuna hakaret etmişti! Cihan Kolivar gözaltına alındı

Katıldığı bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyerek Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:58:00 -

Katıldığı yayında ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparken "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyerek Türk halkına hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

Öte yandan tepkilere neden olan Kolivar'ın sosyal medya paylaşımlarında da benzer bir tutumu sürdürdüğü ortaya çıktı.

Türk toplumuna hakaret

Kolivar: "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. diyen Kolivar "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor"

Sosyal medyada AK Partililileri aşağıladı

Yaptığı yorumlar nedeniyle büyük tepki seçen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sicili kabarık. Cihan Kolivar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.

Kolivar'ın CHP'li isimlerin tweetlerini alıntılayarak hükümete ve AK Parti seçmenini aşağılayıcı tweetler paylaştığı görüldü.


'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!
'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

Gündem

'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler
Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler

Ekonomi

Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler

"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı

Gündem

"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23